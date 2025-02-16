晉環兩房園景戶月租2.6萬

據悉，租客心儀單位鄰近上班地點，價錢相宜，故睇樓1次後決定承租單位。上述單位業主2021年6月斥資1875.4萬元一手購入，現享租金回報約1.7厘。

西半山衞城閣呎租56

利嘉閣營業董事鍾肇基稱，西半山衞城閣低層B室，兩房間隔，最新以月租1.45萬元租出，以實用面積259方呎計，實用呎租約56元，租客認為屋苑鄰近上班地點中環，加上租金符合個人預算，便決定承租。業主2004年以約141.8萬元購入，現享租金回報逾約12厘。

好運中心兩房1.65萬租出

中原副區域營業經理劉俊杰表示，沙田好運中心本月暫錄4宗租賃成交，最新一宗租務成交為A1座（松林閣）高層A室，實用面積390方呎，兩房間隔，議價後以1.65萬元租出，折合實用呎租42元。租客有感屋苑位置方便，單位租金合理，即租入單位自住。業主2023年以533萬元購入，現享租金回報約3.7厘。

[香港地產]