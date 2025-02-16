皇都首輪168伙售罄 最快今加推 最大手客近5200萬購6伙

明報記者 甘潔瑩

在公開發售前累收逾7800票、超額認購45倍的北角皇都，昨日早上9時許已展開銷售，項目分4組進行，大批準買家按組別到場排隊等候報到，買家擠滿售樓處樓下大堂，人頭湧湧，場面熱鬧。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得5組大手成交，其中兩組客戶大手購入4伙，最大手客戶更斥資近5200萬元購入6伙，當中包括5伙兩房及1伙一房。

皇都昨日再以招標形式售出1伙，位於27樓B1室，實用面積834方呎，3房1套連工作間，售價2330萬元，實呎27,938元。據悉，皇都自上月推售以來，招標連昨日公開發售，累售188伙，佔全盤388伙的48％，套現逾22.5億元。

朗天峰兩日收逾3000票 超額24倍

除皇都外，多家發展商亦部署加入戰線。已公布首張價單的嘉里（0683）旗下元朗十八鄉路朗天峰，樓花期長約10個月，以折實均呎10,658元公布120伙售價後，項目以銀碼細作招徠，在過去兩日收逾3000個認購意向登記，超額24倍，入票人士主要來自新界區，其次為九龍區，最後為港島區。外界預計，發展商或於短期內加推，並於本周作首輪銷售。

屬舊契項目的恒地（0012）長沙灣Belgravia Place第2期，因不受預售樓花同意書所限，部署於本月出擊。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，Belgravia Place第2期坐向西南，大部分單位可遠眺海景。現正在密鑼緊鼓籌備中，預計將於短期內進行首輪銷售。

星凱‧堤岸沽兩伙3房 吸金3103萬

一手市場熱鬧氣氛帶動，新盤貨尾亦錄成交。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下已屆現樓的火炭星凱‧堤岸，昨日售出兩伙3房戶，單位吸金3102.7萬元，其中一伙為3座41樓C室，實用面積945方呎，享城門河景，成交價1902.7萬元，實呎20,134元。楊氏稱，項目本月暫沽8伙，套現逾1億元；項目自2021年10月開售至今，累售1285伙，佔全盤1335伙的逾96％。

[香港地產]