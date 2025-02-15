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2025年2月15日星期六
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習近平據報開會撐民企 港股飈805點 馬雲馬化騰梁文鋒等將出席 科指升5%創3年高
ATMXJ全升逾6％ 大市成交再逾3000億
內地新貸5.1萬億社融增7萬億 創新高
彭博：匯控下周啟新一輪裁員 集中投行高層 由亞洲開始
蘋果最快5月為中國iPhone引入AI
證監審視8券商 防IPO過度融資 梁鳳儀：超購「含金量」遜以往 高倍數新股不一定升
虛擬資產諮詢小組開會 擬設發展路線圖
永利全年EBITDAR增23% 勝預期
大酒店料轉蝕9億 倫敦半島酒店折舊升
富衛去年首三季新業務年化保費升53%
FT：Shein或延至下半年英上市
人行港再發600億央票 中標利率最高2.6厘
吉利完成購領克 料錄65億收益
FT：安謀擬首推自家晶片 Meta料成客戶 或顛覆半導體勢力分佈
愛馬仕上季銷售升18% 勝預期
美媒：Airbnb創辦人加入DOGE
東涌地優化條款後 照舊收4標書 長實無入標 稱由零開始發展新區項目較小心
橡樹和生圍申建3571伙 增3.5倍
皇都一周收7800票 特色戶呎價破5萬
溥儀集團邱子茵3940萬沽大坑康馨園
澄天首錄租賃 兩房月租逾2萬
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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