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經濟

香港地產

澄天首錄租賃 兩房月租逾2萬

【明報專訊】農曆假期過後，市區新入伙盤陸續錄得租務成交。美聯高級分區營業經理蘇玉燕表示，香港仔新入伙樓盤澄天，新錄首宗租務成交，位於高層D室，實用面積400方呎，兩房間隔，獲外區租客月租2.05萬元承接，實用呎租逾51元。業主去年3月約739萬元一手購入，租金回報約3.3厘。 

此外，新地（0016）部署開售天水圍YOHO WEST PARKSIDE之際，同系去年底入伙的YOHO WEST一期，現時全屋苑租盤少於10個。中原副區域營業董事伍耀祖表示，屋苑第2B座中層B7室，實用面積415方呎，兩房間隔、附家俬，以月租1.45萬元租出，實用呎租35元。業主2023年12月498萬元一手買入，租金回報約3.5厘。

黃竹坑站港島南岸晉環，本月至今暫錄兩宗租務成交。香港置業高級聯席董事譚浩智表示，晉環第2A座高層A室，實用面積765方呎，3房1套間隔、望山景，獲外區客以4.1萬元獲承租，實用呎租約54元，新租客為家庭客。業主去年以2057.6萬元於二手市場購入，租金回報約2.4厘。

外區客4.1萬租晉環3房戶

另荃灣本月上半月累錄約70宗住宅租務成交。中原高級分區營業經理林恩信表示，海之戀‧愛炫美2B座中層A室，實用面積526方呎，兩房間隔，以2.15萬元租出、實用呎租41元，相對同類單位近期月租約2.4萬元，上述月租低市價約一成。業主2019年4月844萬元購入，租金回報逾3厘。

相關字詞﹕海之戀‧愛炫美 晉環 YOHO WEST第1期 YOHO WEST PARKSIDE 澄天 新入伙盤

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