溥儀集團邱子茵3940萬沽大坑康馨園

康泰家族1106萬沽縉城峰

15年賺26%

此外，康泰旅行社創辦人黃明銓家族或相關人士，最新亦以1106萬元售出西營盤縉城峰1座低層B室，實用面積559方呎，兩房連儲物室間隔，實呎19,785元，較同座同面積高數層B單位2021年成交價1460萬元低24%。

上述物業由康泰旅行社創辦人黃明銓之孫、曾任香港旅遊業議會主席的黃進達及相關人士2010年約876萬元一手購入，持貨約15年，帳面獲利230萬元或26%。

翰林峰開放式戶原業主料實蝕25%

另外，有消息指出，西環翰林峰再有蝕讓成交，最新單位為5座高層B室，實用面積215方呎，開放式間隔，成交價530萬元，實呎24,651元。原業主2017年670.5萬元一手購入，持貨近8年，帳面蝕讓140.5萬元，連使費則料實蝕約170萬元或25%。

CCL升0.09%

連續15周138點上下橫行

此外，主要反映1月20日美國總統特朗普上任及1月21日港股連升6個交易日當周市况的中原城市領先指數CCL，最新報138.47點，按周微升0.09%，CCL終止3周連跌後回穩，指數連續15周、即近4個月於138點水平橫行，目前CCL仍處逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，最新指數較去年底暫升0.6%，對比去年9月首次減息前的低位135.86點則升1.92%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，新春後樓市開始復常，二手交投逐漸增加，若《財政預算案》有進一步支持樓市措施，展望3月下旬CCL走勢趨向明朗。

另中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.96點，按周升0.20%；CCL（中小型單位）報137.84點，按周升0.20%，同樣結束3周連跌。CCL（大型單位）報141.66點，按周跌0.36%，連跌4周共0.6%。