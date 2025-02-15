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經濟

香港地產

皇都一周收7800票 特色戶呎價破5萬

【明報專訊】樓花期長約22個月、今日首輪發價單開賣168伙的新世界（0017）北角皇都，昨日截止認講，發展商指過去7日累收逾7800票，超額認購45倍；同時，有大手買家斥資逾1.09億元，連購皇都兩伙高層大單位，其中一伙4房特色戶成交實呎高達5.1萬元，暫創今年港島新盤呎價新高。

皇都最新透過招標連沽兩伙，其中35樓A1室，實用面積1522方呎4房雙套連儲物室間隔另連天台，享維港景，連3車位成交價7762.2萬元、實呎5.1萬元，售價及呎價均創項目新高；另35樓A2室，實用面積886方呎3房1套連儲物室間隔，連兩車位成交價3233.9萬元、實呎3.65萬元。成交紀錄冊顯示，買家採建築期付款，但如於120日完成上會，最高可獲7%回贈。

至於今日開售的168伙1房至3房單位，折實價605.5萬元起，整批折實均呎1.89萬元。新世界表示，皇都獲滙豐、恒生、中銀香港、渣打、工銀亞洲及東亞等6間大型銀行提供按揭服務。

朗天峰首日收1320票 超額10倍

嘉里（0683）元朗朗天峰日前以折實均呎1.06萬元首推120伙後，昨起正式收票，市場消息指首日收逾1320票，超額10倍。

另外，嘉里與港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸海盈山，昨售出第2A座37樓G室、2B座37樓D室，屬實用面積509及535方呎兩房戶，成交價分別逾1031萬及1195萬元、實呎2萬及2.2萬元，據悉由同一組買家購入。

Belgravia Place第2期

最快下周上樓書

其他新盤亦伺機出擊，恒地（0012）旗下恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，旗下樓花期約18個月的長沙灣Belgravia Place第2期，最快下周上樓書；項目提供248伙，主打兩房及3房戶，另設特色戶。林指出，第2期位處單邊位置，景觀更優質。至於去年3月開售的Belgravia Place第1期，迄今累沽471伙，佔該盤714伙逾65%，套現25億元，平均實呎1.69萬元。

豪宅方面，建灝旗下赤柱ONE STANLEY，新售出6座地下B室花園特色戶，實用面積1097方呎3房1套連儲物另連花園，連車位成交價3159.5萬元、實呎2.88萬元，買家為港島客；項目去年初開售至今累沽17伙、吸金總額近14億元。

相關字詞﹕恒地 ONE STANLEY Belgravia Place第2期 嘉里 朗天峰 北角皇都 新世界

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