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經濟

香港地產

橡樹和生圍申建3571伙 增3.5倍

【明報專訊】曾由恒大（3333）持有、現由橡樹資本接管的元朗和生圍住宅項目，橡樹資本再向城規會調整項目發展，地積比由原先的0.4倍，提升至1.3倍，將建128幢洋房及47幢住宅大廈，涉3571個單位，單位數目較去年獲批的789伙，大增2782伙或3.5倍，總樓面由原先89.3萬方呎，激增至290.25萬方呎，增幅多達200.95萬方呎或2.25倍。

城規會文件顯示，申請地點位於元朗米埔和生圍，地盤面積223.25萬方呎，申請人計劃提高地積比至1.3倍，最高建築高度由6層增至10層，擬建128幢3層高的洋房和47幢6至10層高的住宅大廈，提供3571伙、平均面積約802方呎私宅，分6期發展；另非住用樓面約4萬方呎，包括100個安老院牀位，預計2031年全部落成。

The Pulse部分樓層申改酒店

涉96間房

項目原由恒地（0012）持有，獲准建400幢洋房共89萬方呎，恒大2019年初向恒地以47.05億元購入，並以近42億元完成補價。

恒大翌年申建為268幢洋房，在項目中央設一幢面積近25萬方呎的「皇宮屋」。項目其後被接管，橡樹資本入主後亦作改動。

另英皇國際（0163）就持有的淺水灣商場The Pulse，向城規會申請將部分樓層改建，涉及清拆和改裝工程，將地庫一層、地下高層及一樓改建成酒店，提供約96間客房，涉及樓面約7.1萬方呎；商場地下低層及地庫一層將繼續用作商店及餐廳用途。

相關字詞﹕The Pulse 英皇國際 皇宮屋 恒地 城規會 恒大

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