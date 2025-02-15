明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

愛馬仕上季銷售升18% 勝預期

【明報專訊】愛馬仕（Hermes）（法： RMS）在聖誕旺季的昂貴手袋銷售強勁，第四季銷售額以固定匯率計算，按年增長近18%至39.6億歐元（約322億港元），遠超分析師預期的11%升幅，包括中國及美洲市場在內的銷售都較預期好，與同行相比其銷售尤具韌性。

市值突破2.4萬億 歐第四大企業

愛馬仕昨宣布計劃派發每股10歐元特別股息，並將向超過2.5萬名員工提供4500歐元（約3.67萬港元）獎金。該股昨在巴黎股市一度升5%，市值曾突破3000億歐元（約2.4萬億港元），成為歐洲市值第四大企業。

愛馬仕近年市值，與法國市值最大企業——奢侈品巨擘LVMH（法：MC）顯著收窄，後者目前市值約3575億歐元（約2.9萬億港元）。儘管愛馬仕的市值，相當於LVMH八成以上，但愛馬仕的收入只有LVMH不到五分之一。不過相比愛馬仕第四季銷售額的雙位數百分比升幅，LVMH的升幅只有1%。歐股奢侈品股價昨普遍上漲。LVMH昨升約1%，而Gucci母公司開雲集團（法：KER）升約2%。

愛馬仕第四季所有部門都實現收入增長，其中規模最大的皮革部門季度收入更按年增長近22%。彭博社指出，愛馬仕表現優於同業，部分由於其客戶來自最富裕的階層，在經濟前景不確定時，這些客戶仍維持巨額消費，購買力高於一般奢侈品牌的中上階層顧客。愛馬仕的Birkin及Kelly系列手袋都有客戶輪候名單，使愛馬仕擁有強大的定價能力。

愛馬仕執行主席Axel Dumas稱，現判斷今年中國及全球銷售趨勢為時尚早，對2025年銷售維持樂觀，但上一年的對比基數將會較高。Dumas稱，今年迄今，在全球漲價幅度介乎6%至7%。對於美國的關稅威脅，Dumas稱，愛馬仕有很多法國製造的貨品，當關稅上調，愛馬仕就會加價。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕關稅 市值 愛馬仕（Hermes）

上 / 下一篇新聞