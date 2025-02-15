FT：安謀擬首推自家晶片 Meta料成客戶 或顛覆半導體勢力分佈

最新申報文件顯示，有可能由安謀合作伙伴，變成競爭對手的Nvidia，第四季減持了安謀的44%持股，另清倉了物流機械人公司Serve Robotics（美：SERV）及語音AI公司SoundHound AI （美：SOUN）的持股，並披露了對內地自動駕駛科技公司文遠知行（美：WRD）的持倉，消息刺激文遠知行周五開市股價升逾一倍。SoundHound及Serve Robotics早段股價分別挫三成及四成。

美1月零售跌0.9% 近兩年最差

美國1月零售銷售按月跌0.9%，是2023年3月以來最大跌幅。受天氣惡劣、12月零售銷售增幅被大幅上調等因素影響，令今年初的零售銷售數據顯著轉弱。美股三大指數早段個別發展。

《金融時報》引述知情人士稱，安謀最快於今夏發布首款自研晶片，這款晶片將會是大型數據中心伺服器的中央處理器（CPU）。這款CPU可為Meta等客戶進行客製化，並可能外判給台積電（台：2330；美：TSM）生產。路透社根據其取得的文件，以及知情人士提供的消息，指安謀早在去年11月已向自己的客戶挖角，以招募高層，助其推出自家晶片，與原有的客戶競爭。

被指向客戶管理層挖角

安謀的招聘人員被指向安謀客戶的一名高層發出招聘信息。根據路透社取得的招聘信息內容，安謀希望聘請一名高層，助公司「從單純的晶片架構設計，轉型為同時銷售自家晶片」。據兩名業界消息人士稱，安謀的招聘人員已聯繫矽谷其他晶片設計師，試圖挖角。路透社的消息亦指出，安謀正與其主要客戶高通，爭奪Meta的數據中心CPU訂單。

《金融時報》指出，除Meta以外，蘋果前首席設計師艾夫（Jony Ive）秘密設計的AI個人設備，也可能採用安謀的自家晶片。軟銀及OpenAI行政總裁Sam Altman正與艾夫合作，打造取代智能手機的裝置。軟銀創辦人孫正義上月公布了「星際之門」（Stargate）計劃，準備與OpenAI、甲骨文（美：ORCL）等合作伙伴斥資5000億美元，建設AI基礎設施，而安謀是該計劃的核心。安謀、微軟（美：MSFT）及Nvidia，都是「星際之門」的重要技術合作伙伴。知情人士向《金融時報》稱，安謀推出自家晶片，僅是其進軍AI晶片生產的其中一步。

軟銀已接近對甲骨文有份投資Ampere進行收購。該公司是採用安謀架構的伺服器晶片設計公司，交易估值接近65億美元。知情人士稱，這宗交易是安謀推動自家晶片計劃的核心。受AI投資熱潮推動，安謀自2023年上市以來，市值已增長兩倍至1700億美元。

（綜合報道）

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