FT：Shein或延至下半年英上市

受美撤華小額包裹關稅豁免影響

報道指出，Shein最初計劃於紐約上市，但最終因在美國屢受阻滯而轉向倫敦。Shein已在去年6月向英國監管機構提交IPO文件，惟仍需等待英國及中國兩地監管部門批准。而Shein聯合創始人許仰天曾於去年10月與英美投資者會面，為上市作準備。該公司在2023年融資時的估值達660億美元（約5137億港元），但據路透社今年2月初最新報道指出，Shein計劃下調其倫敦IPO的估值至500億美元（約3891億港元），較其2023年的融資估值調低近四分之一。

報道續指出，Shein與其競爭對手、拼多多（美：PDD）旗下電商平台Temu的銷售情况均受地緣政治影響。據美國國會報告估計，超過三成運往美國的小額免稅商品來自Shein和Temu，更有逾半數此類商品來自中國，平均訂單價格約50美元。2024年前三季，小額免稅商品的出貨總價值高達478億美元。分析師表示，特朗普的關稅政策或將損害Shein及Temu的盈利能力，推高其產品價格。