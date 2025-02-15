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經濟

FT：Shein或延至下半年英上市

【明報專訊】英國《金融時報》引述消息人士報道，中國快時尚巨頭Shein的英國IPO計劃或因美國總統特朗普宣布取消對華小額包裹關稅豁免而延遲。消息人士稱，Shein曾在投資者路演中透露將於今年復活節前在倫敦上市，但由於市場環境變化和監管不確定性，上市計劃或延至下半年。Shein拒絕置評。

受美撤華小額包裹關稅豁免影響

報道指出，Shein最初計劃於紐約上市，但最終因在美國屢受阻滯而轉向倫敦。Shein已在去年6月向英國監管機構提交IPO文件，惟仍需等待英國及中國兩地監管部門批准。而Shein聯合創始人許仰天曾於去年10月與英美投資者會面，為上市作準備。該公司在2023年融資時的估值達660億美元（約5137億港元），但據路透社今年2月初最新報道指出，Shein計劃下調其倫敦IPO的估值至500億美元（約3891億港元），較其2023年的融資估值調低近四分之一。

報道續指出，Shein與其競爭對手、拼多多（美：PDD）旗下電商平台Temu的銷售情况均受地緣政治影響。據美國國會報告估計，超過三成運往美國的小額免稅商品來自Shein和Temu，更有逾半數此類商品來自中國，平均訂單價格約50美元。2024年前三季，小額免稅商品的出貨總價值高達478億美元。分析師表示，特朗普的關稅政策或將損害Shein及Temu的盈利能力，推高其產品價格。

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