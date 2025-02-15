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經濟

永利全年EBITDAR增23% 勝預期

【明報專訊】美國永利渡假村（美：WYNN）公布以永利澳門（1128）為首的澳門業務第四季及全年財務數據。截至去年底止第四季度，永利澳門的EBITDAR（除息稅、折舊、攤銷和重組或租金前利潤）近2.93億美元，按年微跌1.41%；全年EBITDAR則增長23.2%至11.76億美元，好過大行預期。該集團又透露，澳門業務的資本開支創過去3年最多，達1.65億美元。

資本開支1.65億美元 3年最多

永利澳門昨日股價收報5.32元，升0.76%。中信里昂指出，永利澳門去年第四季的物業EBITDAR按季增長11%至22.84億元，高於其原來預期的6%，並予該股跑贏大市評級。

富瑞報告則稱，該集團旗下永利澳門物業的EBITDA只有1.082億美元，低過其預期；該項目的貴賓博彩部分表現亦比前年第四季低，抵消了永利皇宮較強的表現。但該行了解到，今年農曆年檔期的博彩及角子機生意則按年上升，酒店預訂爆滿，訪澳時間亦比去年延長。

新春博彩角子機生意升

該集團旗下永利皇宮及永利澳門物業去年第四季的物業EBITDAR分別按年增長7.89%及倒退13.99%，達到1.846億美元及1.082億美元。公司手持現金及現金等價物14.6億美元，澳門業務相關債務則達57.8億美元，預期今年澳門業務的保養相關資本開支約7000萬至8000萬美元。

在分析員會議上，集團執行董事潘國宏指出，美國永利除繼續聚焦於阿聯酋的發展上，亦準備參與競投泰國的綜合度假村項目。

相關字詞﹕永利皇宮 潘國宏 永利澳門 美國永利渡假村

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