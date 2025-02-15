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經濟

蘋果最快5月為中國iPhone引入AI

【明報專訊】阿里巴巴（9988）日前確認成為蘋果（美：AAPL）在中國的人工智能（AI）合作伙伴，最新報道指蘋果計劃今年中前將「Apple Intelligence」引入中國市場。據彭博引述消息表示，蘋果已在中國和美國設立多個團隊，致力於將「Apple Intelligence」調整適用於中國，目標最早在5月推出。為配合當地監管要求，蘋果尋求與阿里巴巴（9988）和百度（9888）合作。其中蘋果與阿里巴巴聯手打造一個設備端系統，該系統能為中國iPhone、iPad及Mac用戶分析並調整蘋果的AI模型，並在輸出前審查和過濾，以符合法規；百度則負責開發視覺智能功能，使手機能掃描物品並從網絡上檢索相關信息。

與阿里百度成合作伙伴

報道稱，美國版「Apple Intelligence」主要涵蓋三種AI功能，一是在設備上直接運行的蘋果功能；二是由蘋果雲端伺服器支持的功能；三是基於OpenAI基礎設施運行的聊天機器人功能。在中國，蘋果仍將使用自家設備端AI模型，但阿里巴巴提供的軟件則作為頂層審查機制，過濾掉政府不允許的內容。阿里巴巴主席蔡崇信近日已確認公司與蘋果合作，表示將為中國iPhone用戶提供AI服務。

相關字詞﹕百度 Apple Intelligence 阿里巴巴 蘋果（美：AAPL）

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