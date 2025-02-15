蘋果最快5月為中國iPhone引入AI

與阿里百度成合作伙伴

報道稱，美國版「Apple Intelligence」主要涵蓋三種AI功能，一是在設備上直接運行的蘋果功能；二是由蘋果雲端伺服器支持的功能；三是基於OpenAI基礎設施運行的聊天機器人功能。在中國，蘋果仍將使用自家設備端AI模型，但阿里巴巴提供的軟件則作為頂層審查機制，過濾掉政府不允許的內容。阿里巴巴主席蔡崇信近日已確認公司與蘋果合作，表示將為中國iPhone用戶提供AI服務。