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經濟

彭博：匯控下周啟新一輪裁員 集中投行高層 由亞洲開始

【明報專訊】匯豐控股（0005）去年10月公布重組，合併工商銀行和投行部門、減省地域層級並裁撤相關高層職位，相關成本效益等詳情將在下周三（19日）公布的全年業績披露。《金融時報》（FT）引述消息人士稱，匯控將在業績披露扣除一次性開支後，重組計劃每年可節省15億美元。

FT：重組可年省15億美元

匯控亦繼續退出部分市場，今年1月已公布將退出英國、歐洲和美國併購和股權資本市場業務外，消息人士稱匯控仍在研究如何處理墨西哥業務，《金融時報》早前表示，墨西哥作為非核心零售業務，匯控已考慮大幅縮減在墨西哥的業務。

此外，彭博社引述消息人士指出，匯控將在下周一（17日）啟動新一輪投行部門大規模裁員，會自亞洲開始，最終影響全球員工，目前尚未清楚受影響人員數目，目前部分裁員已開始。解僱行動會在未來數周或數月分階段進行，裁員將以績效為基礎，以消除重複的工作或簡化營運。

匯控回應彭博查詢時稱，一如去年10月公布，匯控將專注於在具有明顯競爭優勢和最大增長機會的領域，提升領導地位和市場份額。彭博社預計，匯控簡化架構，會使175名高層當中的逾40%受到影響。

知情人士又稱，匯控突縮減歐美投行業務，令亞洲員工亦感到憂心，匯控或失去亞洲企業向歐美併購的諮詢業務，亦難以在內地企業赴美上市業務佔據主導地位。不過匯控高層向員工表示，匯控將成為資產負債表強大的精品（boutique）交易商，即專精於個別業務。匯控有強大的企業銀行家，與大型西方企業有連結，協助他們在亞洲和中東開展業務。

相關字詞﹕重組 匯控

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