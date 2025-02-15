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經濟

ATMXJ全升逾6％ 大市成交再逾3000億

【明報專訊】中央釋出提振民企信號，並傳出國家主席習近平下周會見包括阿里巴巴（9988）聯合創辦人馬雲等消息，觸發投資者追捧科網巨企。當中ATMXJ五巨頭阿里巴巴、騰訊（0700）、美團（3690）、小米（1810）及京東（9618）股價齊漲6%至8%（見表）。恒指午後升幅擴大至805點、即超越周四高位收市，收報22,620點。大市連續兩日成交逾3000億元，北水錄淨買入77.13億元。升勢所及，二線科網股瘋炒，阿里同系阿里健康（0241）爆升29.1%，成升幅最大藍籌股。

北水轉淨流入 45億淨買阿里

港股昨日高開212點後，全日大升3.69%，反映科網股走勢的恒生科技指數亦大升5.56%至5526點，率先突破去年10月初前浪頂並見3年高位（見圖）。「北水」一改周四淨流出10.24億元，變成淨流入，當中聚焦於阿里巴巴，錄得淨流入45.57億元，騰訊亦獲淨流入23.59億元。反之小米及中芯（0981）錄淨流出18.95億元及9億元。

昨日升勢最矚目是阿里系。除了阿里巴巴升6.34%之外，同系阿里健康及阿里影業（1060）分別大升29.1%及12.5%。此外騰訊、美團、小米及京東亦分別升7.42%、6.39%、7.32%及7.59%。二線科網股眾安在綫（6060）及嗶哩嗶哩（9626）亦抽高20.13%及14.96%。

瑞銀調升MSCI中國目標價

瑞銀稱，DeepSeek（深度求索）的低成本高效人工智能模型，所觸發的中資股升浪自1月中從低位推高中資股及科技股17%及24%（截至周四），跑贏同期的納斯達克市場。隨着關鍵企業基本因素改善，持續的政策支持，長遠涉足人工智能帶來的增長動力，均營造中資股重估空間。該行將MSCI中國今年底目標，由原先的68提高至77，更認為中資科網股會跑贏大市，料到今年底錄得中雙位數的回報。不過在面對美國對中國加徵關稅、中國作回應時，將帶來不明朗，因此其對更廣泛的中資股維持「中性」評級。

資深獨立股評人謝明光表示，在昨日傳出國家主席與馬雲等科網界巨頭會面的消息帶動下，碰巧不少認購輪到期轉追現貨，加上交易所買賣基金及外國資金相關買盤入市，致出現挾倉。在大成交支持下，他料港股維持在現水平，並輪流炒賣。

相關字詞﹕謝明光 瑞銀 騰訊 阿里巴巴

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