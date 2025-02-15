習近平據報開會撐民企 港股飈805點 馬雲馬化騰梁文鋒等將出席 科指升5%創3年高

路透社昨午報道稱，與會者除了馬雲、騰訊（0700）主席兼首席執行官馬化騰、小米（1810）董事長雷軍外，機械人公司宇樹科技創始人王星星及華為一名高層等預計將參與。彭博另引述消息人士稱，DeepSeek創辦人梁文鋒亦獲邀出席該研討會。

路透社報道稱，預期習近平在研討會上鼓勵民營企業家，進一步擴展內地及海外業務。報道指出，習近平上一次主持高規格的民企研討會已追溯至2018年，當時他承諾減稅，並提供公平競爭環境，民企將獲財務支持。中美由貿易戰進一步擴大至科技戰，特別是人工智能發展的競爭加劇，故有關活動或突顯內地企業的挑戰，包括美國總統特朗普領導下的中美緊張局勢升級，以及內地經濟增長放緩。

馬雲趨活躍 再現身長沙盒馬

至於已放下科技巨頭高層身分的馬雲獲邀出席，路透社認為或有助提升商業信心，尤其是阿里巴巴旗下螞蟻金服於2020年上市前突被叫停，隨後擱置上市，當時有評論認為，因馬雲在螞蟻金服上市前發表對內地金融市場發展的意見所致。直至2023年7月，螞蟻集團被指違反金融消費者權益保護管理等規定，遭判罰款71.23億元人民幣。另外，馬雲近日在內地轉趨活躍，繼日前現身阿里杭州園區後，有網民表示他到訪盒馬長沙星沙萬象滙店考察，又與門店員工合照。

洪灝：看好今年科技股

惟累升不少

思睿集團首席經濟學家洪灝表示，若最終召開有關會議，其象徵意義較大，畢竟市場留意政府能否推出相關政策支持科技發展兼確實執行，特別是人工智能需求大增，並由晶片進一步擴展應用程式的發展，相信阿里巴巴、百度（9888）及抖音等將受惠。洪灝看好科技股今年表現，建基於估值相對便宜及投資者持倉仍低，但他指目前科技股累升不少，情况與過去新冠疫情解封，以及去年9月內地政府推出刺激經濟政策引發大規模上升動力情况相似，如沒進一步政策支持，需留意市場冷卻的影響。

另中國信通院公布，開始DeepSeek國產化適配測評工作，包括評價模型在包括硬件晶片、計算設備及智算集群等軟硬件系統中的適配效果，以及反映模型在軟硬件系統適配過程中的適配易用性及開發部署成本。

明報記者