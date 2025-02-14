英皇上環舊樓批強拍 底價2.42億

料與毗鄰地盤合併 建5萬呎樓面

資料顯示，地盤面積約3361方呎，為兩幢6層高商住樓宇，其中皇后大道西70至72號於1971年落成，74至76號則在1967年落成，樓齡分別為54及58年。

值得留意的是，上述物業毗鄰為皇后大道西78至80號及荷李活道265至267號高陞大樓，英皇已於2021年7月以2.59億元強拍統一業權，外界估計，兩地盤將合併發展，合併後地盤面積增加至約5500方呎，預計可建樓面近5萬方呎。

蘇彰德2358萬入市灣仔商廈

另資料顯示，灣仔摩利臣山道74號凱利商業大廈14樓全層，面積3468方呎，上月以約2358萬元售出，呎價約6800元，新買家以Fortune Supreme Assets Limited作登記，董事包括蘇彰德（So Cheung Tak Douglas）等，蘇彰德除為本港知名世界級Leica（徠卡）相機收藏家外，亦有多項公職，如現任博物館諮詢委員會主席及成員、古物諮詢委員會主席，並曾出任香港大學副校長。原業主1981年以284萬元購入，持貨約44年，現帳面獲利2074萬元，物業期內升值約7.3倍。