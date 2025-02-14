明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

晉名峰特色戶7萬租出 創新高

【明報專訊】新春假期後樓市氣氛漸見回升，租賃市場更於近日連錄高價成交，其中火炭半山晉名峰更有特色戶以7萬元租出，創屋苑歷來月租新高。中原分行首席分區營業經理陳韻兒表示，晉名峰一個連天台單位，實用面積2291方呎，4房雙套連工人套房間隔，附大平台及天台，為屋苑面積最大單位，享開揚市景及山景。

上述單位原由業主自住，至近日才以7.3萬元放租，並獲同區客以7萬元承租，實用呎租31元，月租創出屋苑新高。單位業主2004年3958萬元一手購入，租金回報約2.1厘。

公司客1.93萬租星凱‧堤岸1房戶

此外，中原分行副區域營業經理劉俊杰指出，同區鄰近港鐵火炭站的星凱‧堤岸，位於5座高層F室，實用面積347方呎，1房間隔，獲公司客以1.93萬元承租，以便讓員工往來內地之用，實用呎租56元，媲美去年中租賃旺季水平。業主去年680萬元一手購入，租金回報約3.4厘。

山水盈3房連車位月租高見3.83萬

元朗山水盈亦錄得新高租賃個案。中原區域營業經理王勤學透露，山水盈1座中層6室，實用面積932方呎，3房1套間隔，連一個車位，月租叫價4萬元，經議價後，以3.83萬元租出，實用呎租41.1元，較上月錄得的頂層連天台3房套單位連車位月租3.6萬元，高出約6.4%，即是次分層戶租金比特色戶更貴。租客為本地家庭，業主2020年1173.4萬元一手買入，租金回報約3.9厘。

另外，美聯助理區域經理鄭琨指出，鰂魚涌鯉景灣怡茵閣低層G室，實用面積666方呎，3房1套間隔，獲同區家庭客以2.8萬元承租，實用呎租42元，單位業主2019年5月以1206.8萬元購入，租金回報約2.8厘。

此外，中原首席分區營業經理黃家全表示，大角嘴利奧坊．壹隅第1座低層H室，實用面積268方呎，1房間隔，採開放式廚房設計，以1.58萬元租出，實用呎租59元。業主2022年以約544萬元一手購入，租金回報約3.5厘。

相關字詞﹕利奧坊系列 鯉景灣 山水盈 星凱．堤岸 晉名峰 租金新高 租賃成交 租金上升

上 / 下一篇新聞

港股升665點後倒跌 成交近3800億 北水走資 恒指曾累漲逾兩成進技術牛市
港股升665點後倒跌 成交近3800億 北水走資 恒指曾累漲逾兩成進技術牛市
蔡崇信確認 阿里蘋果AI合作
蔡崇信確認 阿里蘋果AI合作
百度文心一言4月起免費 股價急漲5.7％
百度文心一言4月起免費 股價急漲5.7％
標普料今年甲廈租金最多跌一成 返2012年
標普料今年甲廈租金最多跌一成 返2012年
人行幣策季報措辭更寬鬆 或反映將加強流動性支持
人行幣策季報措辭更寬鬆 或反映將加強流動性支持
華夏推港元數字貨幣基金 亞太首隻
華夏推港元數字貨幣基金 亞太首隻
領展設房地產投資 拓投資管理業務 貝萊德房地產前主管領軍
領展設房地產投資 拓投資管理業務 貝萊德房地產前主管領軍
華虹半導體上季轉蝕近2億
華虹半導體上季轉蝕近2億
美高梅中國上季經調整EBITDA跌3%
美高梅中國上季經調整EBITDA跌3%
許正宇：整合港會計所名單 助內企「出海」
許正宇：整合港會計所名單 助內企「出海」
佐丹奴盈警 料去年少賺最多四成
佐丹奴盈警 料去年少賺最多四成
彭博：中偉擬來港IPO 最多集資39億
彭博：中偉擬來港IPO 最多集資39億
LinkedIn伙14企業吸環球人才來港
LinkedIn伙14企業吸環球人才來港
本田日產撤合併 晉全球三強夢碎 日產財政堪憂 鴻海成潛在合作伙伴
本田日產撤合併 晉全球三強夢碎 日產財政堪憂 鴻海成潛在合作伙伴
英GDP意外升0.1% 私營經濟續萎縮
英GDP意外升0.1% 私營經濟續萎縮
美1月PPI按月升0.4%高預期
美1月PPI按月升0.4%高預期
楊智佳：匯量科技先備忘 候破高位
楊智佳：匯量科技先備忘 候破高位
港元定存南商7日年息見6.8厘
港元定存南商7日年息見6.8厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
植耀輝：IGG盈喜 仍按策略減持
植耀輝：IGG盈喜 仍按策略減持
方保僑：特朗普重返白宮 多邊主義崩解
方保僑：特朗普重返白宮 多邊主義崩解
技術取勝：再鼎醫藥24元阻力大
技術取勝：再鼎醫藥24元阻力大
盧駿匡：恒指或挑戰二萬六 多關注板塊聯動
盧駿匡：恒指或挑戰二萬六 多關注板塊聯動
鄭志剛伙JAKOTA攻短劇產業
鄭志剛伙JAKOTA攻短劇產業
劉思明：恒指企穩或突破 還看科技股表現
劉思明：恒指企穩或突破 還看科技股表現
周顯：「內捲」解決問題較簡單
周顯：「內捲」解決問題較簡單
湯文亮：賣樓大賺都被人笑
湯文亮：賣樓大賺都被人笑
多倫多樓市受惠經濟改善移民政策
多倫多樓市受惠經濟改善移民政策
新地西沙SIERRA SEA擬下月推 涉781伙 集團年底前擬推6盤共涉逾3100伙
新地西沙SIERRA SEA擬下月推 涉781伙 集團年底前擬推6盤共涉逾3100伙
南首上樓書 短期開示範單位 開放式標準戶200呎
南首上樓書 短期開示範單位 開放式標準戶200呎
康山兩房遺產貨綠表470萬沽 長情業主38年帳賺13倍
康山兩房遺產貨綠表470萬沽 長情業主38年帳賺13倍
英皇上環舊樓批強拍 底價2.42億
英皇上環舊樓批強拍 底價2.42億