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經濟

香港地產

新地西沙SIERRA SEA擬下月推 涉781伙 集團年底前擬推6盤共涉逾3100伙

【明報專訊】今年多家發展商積極去存貨，作為本地龍頭發展商的新地（0016），預計今年底前將推出6個樓盤，共涉逾3100伙（見表），除計劃本月「打頭陣」推出的天水圍YOHO WEST PARKSIDE外，新地歷來最大規模項目的西沙十四鄉發展項目，頭炮第1A（2）期昨已命名為SIERRA SEA，今期將設781伙，最快下月推售。

明報記者 林尚民

新地副董事總經理雷霆表示，集團未來10個月、即今年底前擬推6盤，最快推出為YOHO WEST PARKSIDE，項目正待批預售，預計本月底前推售，而提供781個單位的SIERRA SEA同樣待批預售中，擬下月推出。雷又稱，已獲批預售的啟德天璽‧天2期及天璽‧海2A期部署上半年推出，另下半年則推售接近現樓的屯門NOVO LAND 3A期，另暫未申請預售的上水古洞項目一期，則部署年底前推出。

整個項目預計逾9700伙

新地代理執行董事陳漢麟表示，SIERRA SEA意指匯聚山脈與海，與大自然緊密相連，項目由4幢物業組成，共提供781伙，樓盤預計今年12月落成，樓花期約10個月，樓書及位於九龍站ICC的示範單位已如火如荼，正待批預售，最快下月推出。市况方面，雷霆表示，美國聯儲局雖暫未減息，但農曆新年後香港銀行同業拆息正下調，相信今年按息下調趨勢不變；另過去兩三年內地專才來港租樓需求大，租金獲支持，料「供樓抵過租樓」將更普遍，料吸引更多租客及投資者入市。

事實上，作為新地歷年來提供最多單位的私宅發展項目，西沙項目預計將興建多於9700伙，單位總數逼近共10,642伙的沙田第一城，整個項目佔地逾800萬方呎，擬建46幢16至31層的分層住宅物業，總樓面高達約651萬方呎。而新地近年多次就上述項目補地價，最大額為2017年及2021年分別以158.9億元及37.2億元補價，兩次共涉逾196億元，平均每方呎樓面補價逾3000元。

大手客3.14億連掃澐璟4伙

另外，部分豪宅新盤獲大手客掃貨。華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨獲同一組買家以招標形式連購4伙，總額涉逾3.14億元。有關單位同為實用面積1870方呎的第2座9至12樓B室，同屬4房雙套連私人電梯大堂間隔，成交價7629.6萬至8054.1萬元，實呎40,800至43,070元。項目自2022年底推出至今共沽309伙，佔單位總數582伙逾五成，總套現金額近128.8億元。啟德恒地（0012）THE HENLEY II則售出1座35樓A室、實用面積888方呎3房戶型，成交價3072.48萬元、實呎3.46萬元。

相關字詞﹕澐璟 SIERRA SEA YOHO WEST PARKSIDE 陳漢麟 雷霆 西沙十四鄉第1A(2)期 新地

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