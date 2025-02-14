報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年2月14日星期五
股市最前線
港股升665點後倒跌 成交近3800億 北水走資 恒指曾累漲逾兩成進技術牛市
蔡崇信確認 阿里蘋果AI合作
百度文心一言4月起免費 股價急漲5.7％
標普料今年甲廈租金最多跌一成 返2012年
人行幣策季報措辭更寬鬆 或反映將加強流動性支持
華夏推港元數字貨幣基金 亞太首隻
領展設房地產投資 拓投資管理業務 貝萊德房地產前主管領軍
華虹半導體上季轉蝕近2億
美高梅中國上季經調整EBITDA跌3%
許正宇：整合港會計所名單 助內企「出海」
佐丹奴盈警 料去年少賺最多四成
彭博：中偉擬來港IPO 最多集資39億
LinkedIn伙14企業吸環球人才來港
本田日產撤合併 晉全球三強夢碎 日產財政堪憂 鴻海成潛在合作伙伴
英GDP意外升0.1% 私營經濟續萎縮
美1月PPI按月升0.4%高預期
楊智佳：匯量科技先備忘 候破高位
港元定存南商7日年息見6.8厘
澳元定存高息精選
植耀輝：IGG盈喜 仍按策略減持
方保僑：特朗普重返白宮 多邊主義崩解
技術取勝：再鼎醫藥24元阻力大
盧駿匡：恒指或挑戰二萬六 多關注板塊聯動
鄭志剛伙JAKOTA攻短劇產業
劉思明：恒指企穩或突破 還看科技股表現
周顯：「內捲」解決問題較簡單
湯文亮：賣樓大賺都被人笑
多倫多樓市受惠經濟改善移民政策
新地西沙SIERRA SEA擬下月推 涉781伙 集團年底前擬推6盤共涉逾3100伙
南首上樓書 短期開示範單位 開放式標準戶200呎
晉名峰特色戶7萬租出 創新高
康山兩房遺產貨綠表470萬沽 長情業主38年帳賺13倍
英皇上環舊樓批強拍 底價2.42億
澳元定存高息精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
港股升665點後倒跌 成交近3800億 北水走資 恒指曾累漲逾兩成進技術牛市
蔡崇信確認 阿里蘋果AI合作
百度文心一言4月起免費 股價急漲5.7％
標普料今年甲廈租金最多跌一成 返2012年
人行幣策季報措辭更寬鬆 或反映將加強流動性支持
華夏推港元數字貨幣基金 亞太首隻
領展設房地產投資 拓投資管理業務 貝萊德房地產前主管領軍
華虹半導體上季轉蝕近2億
美高梅中國上季經調整EBITDA跌3%
許正宇：整合港會計所名單 助內企「出海」
佐丹奴盈警 料去年少賺最多四成
彭博：中偉擬來港IPO 最多集資39億
LinkedIn伙14企業吸環球人才來港
本田日產撤合併 晉全球三強夢碎 日產財政堪憂 鴻海成潛在合作伙伴
英GDP意外升0.1% 私營經濟續萎縮
美1月PPI按月升0.4%高預期
楊智佳：匯量科技先備忘 候破高位
港元定存南商7日年息見6.8厘
澳元定存高息精選
植耀輝：IGG盈喜 仍按策略減持
方保僑：特朗普重返白宮 多邊主義崩解
技術取勝：再鼎醫藥24元阻力大
盧駿匡：恒指或挑戰二萬六 多關注板塊聯動
鄭志剛伙JAKOTA攻短劇產業
劉思明：恒指企穩或突破 還看科技股表現
周顯：「內捲」解決問題較簡單
湯文亮：賣樓大賺都被人笑
多倫多樓市受惠經濟改善移民政策
新地西沙SIERRA SEA擬下月推 涉781伙 集團年底前擬推6盤共涉逾3100伙
南首上樓書 短期開示範單位 開放式標準戶200呎
晉名峰特色戶7萬租出 創新高
康山兩房遺產貨綠表470萬沽 長情業主38年帳賺13倍
英皇上環舊樓批強拍 底價2.42億
港股升665點後倒跌 成交近3800億 北水走資 恒指曾累漲逾兩成進技術牛市
蔡崇信確認 阿里蘋果AI合作
百度文心一言4月起免費 股價急漲5.7％
標普料今年甲廈租金最多跌一成 返2012年
人行幣策季報措辭更寬鬆 或反映將加強流動性支持
華夏推港元數字貨幣基金 亞太首隻
領展設房地產投資 拓投資管理業務 貝萊德房地產前主管領軍
華虹半導體上季轉蝕近2億
美高梅中國上季經調整EBITDA跌3%
許正宇：整合港會計所名單 助內企「出海」
佐丹奴盈警 料去年少賺最多四成
彭博：中偉擬來港IPO 最多集資39億
LinkedIn伙14企業吸環球人才來港
本田日產撤合併 晉全球三強夢碎 日產財政堪憂 鴻海成潛在合作伙伴
英GDP意外升0.1% 私營經濟續萎縮
美1月PPI按月升0.4%高預期
楊智佳：匯量科技先備忘 候破高位
港元定存南商7日年息見6.8厘
植耀輝：IGG盈喜 仍按策略減持
方保僑：特朗普重返白宮 多邊主義崩解
技術取勝：再鼎醫藥24元阻力大
盧駿匡：恒指或挑戰二萬六 多關注板塊聯動
鄭志剛伙JAKOTA攻短劇產業
劉思明：恒指企穩或突破 還看科技股表現
周顯：「內捲」解決問題較簡單
湯文亮：賣樓大賺都被人笑
多倫多樓市受惠經濟改善移民政策
新地西沙SIERRA SEA擬下月推 涉781伙 集團年底前擬推6盤共涉逾3100伙
南首上樓書 短期開示範單位 開放式標準戶200呎
晉名峰特色戶7萬租出 創新高
康山兩房遺產貨綠表470萬沽 長情業主38年帳賺13倍
英皇上環舊樓批強拍 底價2.42億
prev
next
相關新聞
港元定存南商7日年息見6.8厘