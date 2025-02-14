明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：匯量科技先備忘 候破高位

【明報專訊】恒生指數昨日最多急升666點，午後獲利盤突然湧現，指數全日倒跌43點，主板成交3794億元。港股昨日早段急升成交非常活躍，午後拋售的沽壓亦相當大。落後股友邦保險（1299）突然走強，上升了5%，而升浪的先行者中芯（0981）、小米（1810）均見升勢放緩，反映資金逐步由強勢股轉至弱勢股，然後觸發獲利沽售潮。

年初至今，資金由美股市場流進歐洲股市及港股，歐股與港股走勢漸見同步。港股即市急回吐過後，執筆時德國股市DAX指數高開高走上升逾1%，與港股情况相若，突破了日、周、月線保歷加通道上軸，呈現技術超買；至於倫敦富時100指數則高開低走倒跌。港股高位急回後能否於周五回穩，不妨參考周四晚歐洲股市表現。

恒指以中資股為主，與倫敦富時100指數的分別，在於科技股的比重。富時100指數清一色以傳統股為主，恒指近年增加了具備科技發展潛力的股份比重。年初至今恒指升幅8.7%，反先了富時100的7.2%升幅，主因AI板塊利好消息帶動恒指加速上升。若撇除AI利好消息的因素，恒指大概是跑輸富時100及德國DAX指數的產物，這正正反映中國傳統經濟表現相對歐股更弱勢。不過，DeepSeek跑出之後，觸發中國AI的投資需求，這是港股擁有而歐股普遍缺乏的元素。

港股AI股不多 或獲大量資金流入

無論從中國投資者抑或海外投資者的眼中，中國傳統行業缺乏投資的亮點，假如需要投資傳統股，港股剩下高息的中移動（0941）及內銀股等等，其餘傳統股份板塊倒不如買入歐美股票。只有中國AI概念，目前才剛剛進入具意義的投資周期，情况與2023年的美股科技股相若。因此，讀者不妨將港股市場上AI與非AI的股份分割出來，目前為數不多的AI概念股，年內很大機會獲得大量資金流入。

中國AI發展模式 大概與美相若

由ChatGPT引發的生成式人工智能（AIGC）浪潮已發展兩年，中國因晶片禁令制約了AI發展，不過，DeepSeek反映中國AI於限制之下發展仍有出路。美國的兩年AI投資浪潮當中，先由AI供應鏈展開序幕，目前炒作主題逐漸轉至AI應用股份，包括Palantir（美：PLTR）、AppLovin（美：APP）、Cloudflare（美：NET）等等。至於中國參考美國AI發展模式下，大概會向相若路徑進發。

匯量科技倘破10.36元 將展新升勢

上述的AppLovin最近公布去年第四季業績，收入盈利均大幅增長，該公司主要透過AI技術提升手遊廣告的分派效率，最近季度更進軍美妝、時裝廣告界別，效果亦相當理想，預計將會快速擴充。AppLovin股價由2023年1月低位至今，已上升逾50倍，成為全球最成功的AI概念股之一。

於港股市場上，若要尋找業務相同的中國版AppLovin，便是匯量科技（1860）。於AppLovin發展路徑參考之下，匯量科技能否複製成功模式，當然要看看公司的AI發展競爭力。然而，匯量科技的市值只有AppLovin的百分之一，於港股AI概念股為數有限之下，匯量科技今年仍有破頂而上的潛力，如欲於港股市場搜尋低市值AI股，不妨先行備忘此股。

昨日匯量科技向上突破適逢港股急回吐，陰陽燭出現射擊之星形態，倘若後市強勢突破昨日高位10.36元，預料將出現新一輪升勢。

[楊智佳 還看今朝]

相關字詞﹕還看今朝 財經專欄 楊智佳

上 / 下一篇新聞

港股升665點後倒跌 成交近3800億 北水走資 恒指曾累漲逾兩成進技術牛市
港股升665點後倒跌 成交近3800億 北水走資 恒指曾累漲逾兩成進技術牛市
蔡崇信確認 阿里蘋果AI合作
蔡崇信確認 阿里蘋果AI合作
百度文心一言4月起免費 股價急漲5.7％
百度文心一言4月起免費 股價急漲5.7％
標普料今年甲廈租金最多跌一成 返2012年
標普料今年甲廈租金最多跌一成 返2012年
人行幣策季報措辭更寬鬆 或反映將加強流動性支持
人行幣策季報措辭更寬鬆 或反映將加強流動性支持
華夏推港元數字貨幣基金 亞太首隻
華夏推港元數字貨幣基金 亞太首隻
領展設房地產投資 拓投資管理業務 貝萊德房地產前主管領軍
領展設房地產投資 拓投資管理業務 貝萊德房地產前主管領軍
華虹半導體上季轉蝕近2億
華虹半導體上季轉蝕近2億
美高梅中國上季經調整EBITDA跌3%
美高梅中國上季經調整EBITDA跌3%
許正宇：整合港會計所名單 助內企「出海」
許正宇：整合港會計所名單 助內企「出海」
佐丹奴盈警 料去年少賺最多四成
佐丹奴盈警 料去年少賺最多四成
彭博：中偉擬來港IPO 最多集資39億
彭博：中偉擬來港IPO 最多集資39億
LinkedIn伙14企業吸環球人才來港
LinkedIn伙14企業吸環球人才來港
本田日產撤合併 晉全球三強夢碎 日產財政堪憂 鴻海成潛在合作伙伴
本田日產撤合併 晉全球三強夢碎 日產財政堪憂 鴻海成潛在合作伙伴
英GDP意外升0.1% 私營經濟續萎縮
英GDP意外升0.1% 私營經濟續萎縮
美1月PPI按月升0.4%高預期
美1月PPI按月升0.4%高預期
港元定存南商7日年息見6.8厘
港元定存南商7日年息見6.8厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
植耀輝：IGG盈喜 仍按策略減持
植耀輝：IGG盈喜 仍按策略減持
方保僑：特朗普重返白宮 多邊主義崩解
方保僑：特朗普重返白宮 多邊主義崩解
技術取勝：再鼎醫藥24元阻力大
技術取勝：再鼎醫藥24元阻力大
盧駿匡：恒指或挑戰二萬六 多關注板塊聯動
盧駿匡：恒指或挑戰二萬六 多關注板塊聯動
鄭志剛伙JAKOTA攻短劇產業
鄭志剛伙JAKOTA攻短劇產業
劉思明：恒指企穩或突破 還看科技股表現
劉思明：恒指企穩或突破 還看科技股表現
周顯：「內捲」解決問題較簡單
周顯：「內捲」解決問題較簡單
湯文亮：賣樓大賺都被人笑
湯文亮：賣樓大賺都被人笑
多倫多樓市受惠經濟改善移民政策
多倫多樓市受惠經濟改善移民政策
新地西沙SIERRA SEA擬下月推 涉781伙 集團年底前擬推6盤共涉逾3100伙
新地西沙SIERRA SEA擬下月推 涉781伙 集團年底前擬推6盤共涉逾3100伙
南首上樓書 短期開示範單位 開放式標準戶200呎
南首上樓書 短期開示範單位 開放式標準戶200呎
晉名峰特色戶7萬租出 創新高
晉名峰特色戶7萬租出 創新高
康山兩房遺產貨綠表470萬沽 長情業主38年帳賺13倍
康山兩房遺產貨綠表470萬沽 長情業主38年帳賺13倍
英皇上環舊樓批強拍 底價2.42億
英皇上環舊樓批強拍 底價2.42億