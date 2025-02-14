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經濟
國際金融

英GDP意外升0.1% 私營經濟續萎縮

【明報專訊】英國經濟出乎意料恢復增長，在第三季GDP按季持平後，第四季按季增長0.1%，市場原預期第四季GDP按季收縮0.1%。英國國家統計局（ONS）的數據顯示，英國私營部門的經濟活動，連續第二季萎縮，不過公共部門在衛生、國防和公共管理領域的支出則增加。英國政府第四季消費支出按季增加0.8%，但家庭支出保持不變，而商業投資按季減少3.2%。ONS指出，近期就業下降，影響到消費者支出。

上季人均GDP降0.1%

英國2024年GDP僅增0.9%，目前的經濟規模，略高於去年7月工黨政府上台時的水平。任何經濟輕微好轉的迹象，都有助緩和工黨政府的壓力。不過若根據人口增長調整，英國第四季人均GDP下降0.1%，是連續第二個月下降，反映公共財政及英國人的生活水平持續受壓。

凱投宏觀首席英國經濟學家Paul Dales指出，工黨政府去年10月發表的預算，促使公營部門活動增加，但私營部門活動下降，經濟幾乎陷於停滯，因為企業需適應更高的稅率，且海外需求疲軟。由於企業信心低迷，投資和消費下滑，難以看到私營部門活動在第一或第二季明顯改善。

政府支出成增長動力

彭博社的分析指出，第四季GDP意外增長，令英國經濟避免了冬季衰退，但數據細節並不令人樂觀——私人需求仍然疲弱，政府支出成為主要增長動力。資產管理公司安本（abrdn）指出，英國經濟短期內不大可能陷入技術性衰退，不過英國預算責任辦公室（OBR）可能需要大幅下調其增長預測，這將對政府實現財政規範帶來更大的壓力。英倫銀行此前已將2025年經濟增長預測下調一半，全年增長預計只有0.75%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕增長 意外 英國

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