許正宇：整合港會計所名單 助內企「出海」

【明報專訊】財經事務及庫務局長許正宇昨於深圳前海出席深港金融合作委員會會議宣布，政府與會計業界整合一份專門助力內地企業「出海」的香港會計師事務所名單，其中包含約60家對不同海外市場，以及相關會計和稅務法規較熟悉的香港會計所。他指出，名單可讓企業能通過香港會計專業更精準、容易及便利地於海外拓展計劃，盼內地企業經香港「出海」時能通過此名單，更好地利用香港會計專業。
許正宇亦於財庫局網誌撰文表示，內地企業「出海」步伐日益加快，企業拓展業務版圖至「一帶一路」國家及其他地區時，往往面對地緣政治、市場環境、當地法規、文化等多方面的不確定性，極需要各類專業服務的支持和引導。
證監年內提優化上市要求
網誌文章亦附上香港會計師公會制定的「助力中國企業『出海』會計師事務所名單」，當中包括59家會計行，並列明各會計行的聯絡方式、過去是否擁有成功助中國企業「出海」的案例，以及各事務所自身專長的海外市場等資訊。
另外，許正宇昨日出席深圳前海會議表示，為配合需要拓展海外業務的內地包括大灣區企業在港融資，香港已優化上市批核流程，另證監會和港交所（0388）並正就優化上市要求、市場結構及提升公司管治等進行全面研究，將在年內提出優化建議，以進一步協助內地企業籌資。