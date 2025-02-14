華虹半導體上季轉蝕近2億

上季12吋晶圓收入大增四成

華虹昨日股價早段升1.1%至28.05元，但尾段走弱，收報26.3元，跌5.2%，成交額12.53億元。按銷售收入劃分，去年第四季華虹8吋晶圓按年微增0.6%至2.52億美元，12吋晶圓大增40.2%至2.87億美元。付運晶圓數量按年增27.5%至121.3萬片。

截至第四季末，月產能為39.1萬片8吋等值晶圓，總產能利用率為103.2%，按季下降2.1個百分點。另第四季資本開支為15.06億美元，其中14.41億美元用於華虹製造。

終端市場方面，電子消費品收入按年增36.5%至3.45億美元，受惠於閃存、電源管理、MCU（單晶片）等需求增加；工業及汽車則跌10.5%至1.24億美元，主要因IGBT（絕緣閘雙極電晶）產品需求減少。

料今年首季收入最多43億

華虹預計，今年首季銷售收入將介乎5.3億至5.5億美元（約41.34億至42.9億港元），毛利率約9%至11%。總裁兼執行董事白鵬表示，去年消費領域復蘇，新興應用市場快速增長，帶動圖像傳感器、電源管理等業務表現，但中高端功率器件需求仍待改善。面對市場競爭，公司全年平均產能利用率接近100%，營收與產能保持穩定。

展望今年，華虹將加強研發投入，推動新工藝平台與現有技術升級，擴大新產線產能，並圍繞關鍵新興產業需求，與國內外重點客戶建立戰略合作，同時提升營運效率與成本控制。