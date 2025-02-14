領展設房地產投資 拓投資管理業務 貝萊德房地產前主管領軍

明報記者 陳偉燊

「領展房地產投資」的官網亦已正式面世，惟網站暫時除管理層介紹外未有任何太多額外資訊，但集團指日後盡快更新內容及最新動向。

冀與第三方共同促成管理合約

領展周二在官網刊載一篇有關繼續支持商戶的新聞稿內，首次提到「透過策略性聚焦於亞太區各地域及不同資產類別，多元化發展領展房託物業組合及拓展投資管理業務，提供『房託+』投資方案」，並且附上「領展房地產投資」官網連結。

根據專門搜集亞洲房地產情報的網站「明天地」引述報道指出，領展是次成立「領展房地產投資」，是在管理原有房地產信託同時，再用上以年計努力去新增基金管理業務的舉措。領展集團行政總裁王國龍曾指出，在新的策略下，會尋求與第三方成立合資、共同投資及以潛在的結構去促成管理合約。

擬聘澳洲投資主管

引入自2023年12月加盟的宋俊彥之外，其他領導團隊尚包括安本資產管理環球房地產前策略師Milan Khatri，出任為研究部主管；德意志銀行前高管及曾經管理美國紐約帝國大廈的Empire State Realty Trust（帝國房地產信託）高級副總裁梁驥擔任投資組合總監；曾經在豐泰地產參與融資工作的荷心為投資產品策略師。據稱領展擬聘用的澳洲投資主管，曾經在澳洲上市的基金公司Charter Hall工作。領展股價昨日收報33.95元，跌0.44%，成交額達4.16億元。