標普料今年甲廈租金最多跌一成 返2012年

陷困境業主售寫字樓料增多

標普全球評級高級分析師鍾嘉裕表示，香港發展商必須面對經濟不明朗因素及新落成的寫字樓競爭，並預期業主將採取更多措施挽留租戶，包括在續租時加大減租力度。

標普全球評級信貸分析師Ricky Tsang則表示，相對過去5年租金的持續下降，主要收租股的帳面估值仍然相當穩定，但此類交易將為基準估值提供定價據點，可能會導致香港寫字樓的資產公允價值受到更大的打擊。不過市場仍有好消息，過去一年本港寫字樓樓面吸納量增加，反映需求上升或會吸收新供應量，但需求仍遜於疫情前。

過去1年寫字樓樓面吸納量增加

標普在去年10月曾發表報告稱，香港商業地產行業正經歷亞洲金融風暴以來最嚴重的下行周期，持有大量香港商業地產物業的個人和較小型、以及財務上進取的發展商，會因為不能以現時租金回報率承擔借貸成本，引發資產以大幅折扣出售，而對這些發展商風險敞口最多的小型銀行，將會受地產行業低迷影響。