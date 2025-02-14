百度文心一言4月起免費 股價急漲5.7％

百度股價昨日升近5.7%至94元，為去年10月14日以來的收市價高位，成交金額達44.58億元。

百度宣布，文心一言推出「深度搜索」功能，現可以於文心一言官網上體驗其功能，至4月1日起將開放公眾免費使用。百度表示，「深度搜索」具備更強大的思考規劃和使用外部工具能力，可為用戶提供「專家級」內容回覆，並處理多場景任務，實現多模態輸入與輸出。百度引述公開數據顯示，截至去年11月，文心一言用戶規模達4.3億，文心大模型日均調用量超過15億次，較2023年升逾30倍。

OpenAI將推新「GPT-4.5」模型

除百度之外，美國生成式人工智能（GenAI）巨擘OpenAI行政總裁Sam Altman亦表示，將於數周內推出新「GPT-4.5」模型，免費版的ChatGPT將於標準智能設置下，無限制使用GPT-5對話，但會有防止濫用機制。