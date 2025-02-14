港股升665點後倒跌 成交近3800億 北水走資 恒指曾累漲逾兩成進技術牛市

美國債息向上拖累隔晚美股顯著受壓，但恒指在科技股帶領下，昨日裂口高開100點後反覆向上，及後突破22,000點關，午後升幅曾擴大至665點，但A股尾市下跌，觸發港股於高位的獲利盤湧現，大市一度倒跌122點，恒指最終跌43點或0.2%，收報21,814點，國指跌55點或0.7%，收報8002點，科指跌45點或0.87%，收報5235點。

北水轉淨流出10.3億 盈富被淨沽31億

北水南下轉為淨沽出10.3億元，盈富基金（2800）被淨沽31億元，騰訊控股（0700）及小米集團（1810）分別遭淨沽17.7億元及10.3億元，阿里巴巴（9988）繼續成為北水買入目標，全日獲淨買入17.3億元。中芯國際（0981）及中移動（0941）分別獲淨買入9億元及5.3億元。

阿里巴巴曾升9.2% 成交逾400億

阿里巴巴主席蔡崇信確認與蘋果（美：AAPL）合作（見另文），股價一度升9.2%，高見124.3元的3年高位，收市升幅縮窄至2.5%，成交金額逾400億元；同系阿里健康（0241）更曾升兩成，惟收市僅升3%；阿里影業（1060）升7.7%。快手新春團購活動商品交易理想，收市升6.3%，為表現最好藍籌，其成交股數與阿里齊創逾5年高位。百度的文心一言4月起全面免費（見另文），股價一度急升12%，收市升5.7%，曾升8%的美團收升不足3%，小米創上市新高後倒跌5.5%，騰訊亦偏軟。其他近日急升的藍籌股皆見回吐，比亞迪電子（0285）挫7.6%，為跌幅最大藍籌，比亞迪股價（1211）跌3.7%，聯想（0992）及中芯分別跌5%及4%；友邦（1299）逆市急升半成，匯控（0005）一度升穿85元，收市微升0.5%，連升8日。

而繼月初恒生科技股指數出現技術性牛市後，恒指從1月13日的低位18,671點，升至昨盤中高位22,523點，即一個月累升3852點或20.6%，一度踏入技術性牛市（見圖）。第一上海首席策略師葉尚志表示，昨天雖跌幅不大，但高位計回吐逾700點，明顯出現回吐壓力，大市已有進入升後整固階段，目前恒指10天線正上移至21,034點，可視之為後市的技術支撐位。

高盛：區內AI股估值仍吸引

另外，持續有大行吹奏人工智能（AI）概念未炒完下，高盛發表亞太投資策報告，指區內不同產業的AI股價目前估值與歷史5年平均範圍相比為合理，但考慮2025/26年EPS複合增長率達兩成以上，目前估值看來相當吸引；又提出3個AI投資主題，包括AI相關應用服務層面、蘋果產業鏈更新概念，以及具AI領先技術的公司。

明報記者