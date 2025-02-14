明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港股升665點後倒跌 成交近3800億 北水走資 恒指曾累漲逾兩成進技術牛市

【明報專訊】AI繼續帶領港股再創4個月高位，恒指昨一度飈逾600點，高見22,523點，再創超過4個月高位，但A股尾市跌勢加快，多隻股份於高位出現回吐，拖累港股尾市蒸發所有升幅之餘，最終倒跌43點收市，22,000關得而復失，成交增至近3800億元亦為4個月高位。資金繼續尋找AI投資題材，科技相關股份續成領頭羊，阿里系、快手（1024）、美團（3690）、百度（9888）最高升幅曾介乎7%至15%不等。

美國債息向上拖累隔晚美股顯著受壓，但恒指在科技股帶領下，昨日裂口高開100點後反覆向上，及後突破22,000點關，午後升幅曾擴大至665點，但A股尾市下跌，觸發港股於高位的獲利盤湧現，大市一度倒跌122點，恒指最終跌43點或0.2%，收報21,814點，國指跌55點或0.7%，收報8002點，科指跌45點或0.87%，收報5235點。

北水轉淨流出10.3億 盈富被淨沽31億

北水南下轉為淨沽出10.3億元，盈富基金（2800）被淨沽31億元，騰訊控股（0700）及小米集團（1810）分別遭淨沽17.7億元及10.3億元，阿里巴巴（9988）繼續成為北水買入目標，全日獲淨買入17.3億元。中芯國際（0981）及中移動（0941）分別獲淨買入9億元及5.3億元。

阿里巴巴曾升9.2% 成交逾400億

阿里巴巴主席蔡崇信確認與蘋果（美：AAPL）合作（見另文），股價一度升9.2%，高見124.3元的3年高位，收市升幅縮窄至2.5%，成交金額逾400億元；同系阿里健康（0241）更曾升兩成，惟收市僅升3%；阿里影業（1060）升7.7%。快手新春團購活動商品交易理想，收市升6.3%，為表現最好藍籌，其成交股數與阿里齊創逾5年高位。百度的文心一言4月起全面免費（見另文），股價一度急升12%，收市升5.7%，曾升8%的美團收升不足3%，小米創上市新高後倒跌5.5%，騰訊亦偏軟。其他近日急升的藍籌股皆見回吐，比亞迪電子（0285）挫7.6%，為跌幅最大藍籌，比亞迪股價（1211）跌3.7%，聯想（0992）及中芯分別跌5%及4%；友邦（1299）逆市急升半成，匯控（0005）一度升穿85元，收市微升0.5%，連升8日。

而繼月初恒生科技股指數出現技術性牛市後，恒指從1月13日的低位18,671點，升至昨盤中高位22,523點，即一個月累升3852點或20.6%，一度踏入技術性牛市（見圖）。第一上海首席策略師葉尚志表示，昨天雖跌幅不大，但高位計回吐逾700點，明顯出現回吐壓力，大市已有進入升後整固階段，目前恒指10天線正上移至21,034點，可視之為後市的技術支撐位。

高盛：區內AI股估值仍吸引

另外，持續有大行吹奏人工智能（AI）概念未炒完下，高盛發表亞太投資策報告，指區內不同產業的AI股價目前估值與歷史5年平均範圍相比為合理，但考慮2025/26年EPS複合增長率達兩成以上，目前估值看來相當吸引；又提出3個AI投資主題，包括AI相關應用服務層面、蘋果產業鏈更新概念，以及具AI領先技術的公司。

明報記者

上 / 下一篇新聞

蔡崇信確認 阿里蘋果AI合作
蔡崇信確認 阿里蘋果AI合作
百度文心一言4月起免費 股價急漲5.7％
百度文心一言4月起免費 股價急漲5.7％
標普料今年甲廈租金最多跌一成 返2012年
標普料今年甲廈租金最多跌一成 返2012年
人行幣策季報措辭更寬鬆 或反映將加強流動性支持
人行幣策季報措辭更寬鬆 或反映將加強流動性支持
華夏推港元數字貨幣基金 亞太首隻
華夏推港元數字貨幣基金 亞太首隻
領展設房地產投資 拓投資管理業務 貝萊德房地產前主管領軍
領展設房地產投資 拓投資管理業務 貝萊德房地產前主管領軍
華虹半導體上季轉蝕近2億
華虹半導體上季轉蝕近2億
美高梅中國上季經調整EBITDA跌3%
美高梅中國上季經調整EBITDA跌3%
許正宇：整合港會計所名單 助內企「出海」
許正宇：整合港會計所名單 助內企「出海」
佐丹奴盈警 料去年少賺最多四成
佐丹奴盈警 料去年少賺最多四成
彭博：中偉擬來港IPO 最多集資39億
彭博：中偉擬來港IPO 最多集資39億
LinkedIn伙14企業吸環球人才來港
LinkedIn伙14企業吸環球人才來港
本田日產撤合併 晉全球三強夢碎 日產財政堪憂 鴻海成潛在合作伙伴
本田日產撤合併 晉全球三強夢碎 日產財政堪憂 鴻海成潛在合作伙伴
英GDP意外升0.1% 私營經濟續萎縮
英GDP意外升0.1% 私營經濟續萎縮
美1月PPI按月升0.4%高預期
美1月PPI按月升0.4%高預期
楊智佳：匯量科技先備忘 候破高位
楊智佳：匯量科技先備忘 候破高位
港元定存南商7日年息見6.8厘
港元定存南商7日年息見6.8厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
植耀輝：IGG盈喜 仍按策略減持
植耀輝：IGG盈喜 仍按策略減持
方保僑：特朗普重返白宮 多邊主義崩解
方保僑：特朗普重返白宮 多邊主義崩解
技術取勝：再鼎醫藥24元阻力大
技術取勝：再鼎醫藥24元阻力大
盧駿匡：恒指或挑戰二萬六 多關注板塊聯動
盧駿匡：恒指或挑戰二萬六 多關注板塊聯動
鄭志剛伙JAKOTA攻短劇產業
鄭志剛伙JAKOTA攻短劇產業
劉思明：恒指企穩或突破 還看科技股表現
劉思明：恒指企穩或突破 還看科技股表現
周顯：「內捲」解決問題較簡單
周顯：「內捲」解決問題較簡單
湯文亮：賣樓大賺都被人笑
湯文亮：賣樓大賺都被人笑
多倫多樓市受惠經濟改善移民政策
多倫多樓市受惠經濟改善移民政策
新地西沙SIERRA SEA擬下月推 涉781伙 集團年底前擬推6盤共涉逾3100伙
新地西沙SIERRA SEA擬下月推 涉781伙 集團年底前擬推6盤共涉逾3100伙
南首上樓書 短期開示範單位 開放式標準戶200呎
南首上樓書 短期開示範單位 開放式標準戶200呎
晉名峰特色戶7萬租出 創新高
晉名峰特色戶7萬租出 創新高
康山兩房遺產貨綠表470萬沽 長情業主38年帳賺13倍
康山兩房遺產貨綠表470萬沽 長情業主38年帳賺13倍
英皇上環舊樓批強拍 底價2.42億
英皇上環舊樓批強拍 底價2.42億