新地The Point活躍會員 去年逆市增兩成

【明報專訊】為增加商場生意人流，各大發展商近年均各出奇謀，更積極大搞消費積分。新地（0016）旗下The Point自2019年推出，至今約6年已有逾300萬登記會員，The Point行政總裁吳秀美表示，去年零售市道未見回升下，公司活躍會員卻逆市增約兩成，反映集團旗下商場消費市道不俗，為回饋會員，年初推出VIP會員計劃，會員只需12個月內累積消費滿10萬元即可升級成為VIP，包括1.5倍積分賞，額外免費泊車、EV特快充電預約服務、星級酒店餐飲禮遇、商場活動獨家邀請、YATA GOLD會籍禮遇、Go Royal Gold Premium等禮遇。
吳秀美又稱，鑑於The Point會員群中電動車主人數日益增加，為了支持環境保護、社會責任和公司治理（ESG）原則，The Point從2023年起設立全港首創「以積分換領特快電動車60kW充電」服務，提供高達60kW充電，自2023年服務推出至今，已在25個地點設立80個特快充電樁，遍佈香港18區，包括新地商場、商業大廈，最新更擴展至西沙GO Park，來年目標繼續增加特快充電站數量。
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