新地The Point活躍會員 去年逆市增兩成

吳秀美又稱，鑑於The Point會員群中電動車主人數日益增加，為了支持環境保護、社會責任和公司治理（ESG）原則，The Point從2023年起設立全港首創「以積分換領特快電動車60kW充電」服務，提供高達60kW充電，自2023年服務推出至今，已在25個地點設立80個特快充電樁，遍佈香港18區，包括新地商場、商業大廈，最新更擴展至西沙GO Park，來年目標繼續增加特快充電站數量。