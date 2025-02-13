龍豐26萬租炮台山英皇道舖 5年貴三成

龍豐近月先後開設多間新店，包括去年8月以月租約90萬元租用銅鑼灣東角Laforet地下G01號舖，面積約7200方呎，呎租125元，較上手租客奢侈品牌服飾店UPSO 2022年月租約70萬元高近三成。去年底龍豐更以7360萬元購入原由鄧成波家族持有的觀塘駱駝漆大廈第3座地下2、3號舖，面積逾3500方呎，其中面積約1936方呎的3號舖，農曆新年前已開幕成為該公司首間快閃店。

永倫1.2億再沽屯門仁政街舖

另「收租王」永倫集團近日售出多個物業，除面積約2.2萬方呎的北角書局街28號國賓大廈2及3樓，上月以1.07億元售出，呎價約4864元外，該集團上月亦以1.18億元售出屯門仁政街慎成大廈地下至3樓舖，總面積約2.47萬方呎，呎價約4787元。永倫2003年3514萬元購入，現帳面獲利8286萬元或2.4倍。物業現時由鈞溢護老中心以月租約83萬元租用，而買家為翔一發展有限公司，董事包括陳勇舟、黃秋香等，黃氏為鈞溢護老中心董事，料為租客轉租為買，而永倫沽出兩物業共套現2.25億元。

黎永滔1.8億放售士丹頓街全幢

世邦魏理仕香港資本市場部主管甄浚岷稱，投資者黎永滔持有的中環士丹頓街9至11號全幢商住物業，以招標形式放售，截標日期為4月10日。物業意向價約1.8億元，較去年初放售時的2億元減價約一成。黎氏2009年7180萬元連地舖購入，若以意向價售出，帳面將獲利1.08億元或約1.5倍。