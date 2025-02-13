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經濟

香港地產

元朗朗天峰折實均呎10658元 高5個月前同區新盤首批15% 1房265萬入場

【明報專訊】繼新世界（0017）北角皇都後，一周內再有新盤開價。嘉里（0683） 蛇年頭炮新盤、樓花期不足1年的元朗朗天峰，昨公布以折實均呎10,658元首推120伙，實用286方呎1房戶折實264.87萬元入場，成為蛇年首個開價的新界西北新盤。項目折實均呎，較約5個月前以現樓形式開價、同區由麗展（0488）發展的尚柏，首推50伙折實均呎9278元高約15%，並貼近區內鄰近屋苑二手呎價水平。項目將於明日起對外開放荃灣Plaza 88商場的示範單位，且同日起收票。

明報記者 江俊洋

嘉里董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目料本月首輪開售，又指首批單位定價「唔使蝕錢」，日後加推將有提價空間。朗天峰坐落於十八鄉路，周邊私人屋苑近期二手呎價，介乎約8700至1.16萬元不等，其中樓齡約11年的譽88，近期二手呎價約1.06萬元，貼近新盤開價。同區另一樓盤、麗展旗下的尚柏去年9月首度開價，雖然1房折實入場價皆低於300萬元，惟當時折實均呎9278元，朗天峰首推折實均呎高約15%。值得留意，朗天峰規模遠比單幢盤尚柏為大，加上尚柏不設私家車路及車位等因素，料反映於價格上。

嘉里湯耀宗：首批單位「唔使蝕錢」

發展商向買家提供3款付款方法，包括120天現金付款計劃的最高總折扣為18% ，較建築期付款總折扣16%相差2個百分點。另外，項目1房及2房戶包括家具套餐，若買家不選擇家具套餐，則有1.8萬（1房）或2.8萬元（2房）現金回贈。第1號價單涵蓋67伙1房、53伙兩房，集中於3樓至約20樓的中、低層（最高樓層為27或28樓），主要望內園景或十八鄉路，而3房單位未有推出。單位實用由286至403方呎，定價由325.5萬元起，呎價10,935元起，扣除所有折扣及優惠後，折實價264.87萬元入場，折實呎價8898元起。

4年前每呎樓面補價逾4600元

折實入場單位為2座3樓J室，實用286方呎1房間隔，售價325.2萬元，扣除最高折扣及所有優惠後，折實價264.87萬元、呎價9261元。折實最低呎價單位為2座3樓B室，實用403方呎兩房間隔，售價440.7萬元，扣除最高折扣及所有優惠後，折實價358.58萬元、呎價8898元。首批中23伙或約20%的折實樓價低於300萬元，全屬1房單位。

朗天峰屬嘉里旗下十八鄉路項目，前身為農地，面積逾7萬方呎，原先由萊蒙國際（3688）持有，2021年7月嘉里以3.15億元向萊蒙購入上述地皮及大棠路地皮業權，共同合作發展兩個項目。十八鄉路項目可建樓面約24.5萬方呎，2021年以約11.36億元完成補地價，每方呎樓面補地價約4637元，2023年10月獲批預售。

不過，萊蒙去年9月將持有朗天峰項目及大棠路項目權益售予嘉里，變相嘉里獨資發展。至於大棠路項目於2023年11月獲批預售，料今年內推出，提供82伙。

相關字詞﹕新盤 十八鄉路 元朗 嘉里 朗天峰

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