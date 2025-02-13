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經濟
2025年2月13日星期四
技術取勝
投資策略
David Webb癌症晚期 網站有序結束 倡護投資者權益 曾揭謎網股引發「粉塵風暴」
阿里飈8% 帶動恒指再升563點
MSCI季檢 中國指數再淨剔除12中資股
彭博：內地研方案助萬科填500億資金缺口
惠譽：城投收購非新事 價格談判不易
匯豐推新定息按揭 5年期年息3.03厘 分析：有預先減息效果 吸引客戶選用
中芯季收指引超預期 股價漲6%
CNBC：百度擬下半年推「文心一言5.0」
Klook：獲7.8億融資 擬提升客戶體驗
Baleno母企：美加關稅不會直接影響業務
舜宇光學盈喜 去年多賺最少1.4倍
PapaHome淘寶家具實體店下周六開幕
Harrison.ai：完成近9億C輪融資
美上月核心CPI升3.3%超預期 減息預期降溫 道指早段跌逾400點
科技投資回報轉弱 軟銀上財季意外轉蝕
超微電腦稱有信心死線前交財報 昨早段急彈逾一成
楊智佳：阿里質變 值分段吸
港元定存6個月及12個月年息率相若
英鎊定存高息精選
技術取勝：貓眼倘守8.8元望挑戰高位
劉思明：AI題材或獲利回吐 潛在加強監管成風險
周顯：預支未來 遲早要還
湯文亮：潛在供應量 馬非白馬
元朗朗天峰折實均呎10658元 高5個月前同區新盤首批15% 1房265萬入場
南首最快本周上樓書及下周開價
龍豐26萬租炮台山英皇道舖 5年貴三成
海怡3房「籮底貨」業主移民660萬沽 10年半實蝕一成
新地The Point活躍會員 去年逆市增兩成
六嬸清水灣大廈申建14伙 規劃署不反對
豪宅代理Habitat Property：籲《財政預算案》3招激活樓市
技術取勝：貓眼倘守8.8元望挑戰高位
【明報專訊】中海外料13.5元沽壓大（圖）
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