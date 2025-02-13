科技投資回報轉弱 軟銀上財季意外轉蝕

願景基金蝕157億拖累

願景基金部門第三財季虧損約3099億日圓（約157億港元），這部分由於其對韓國電商巨頭Coupang、召車公司滴滴出行等上市企業的持股價值下滑，回吐了此前季度的部分升幅，令軟銀利潤受損。

軟銀旗下兩個願景基金，目前投資約350家公司。願景基金季度資產價值波動，一直困擾軟銀。該公司近年在科技領域進行多宗高風險投資，包括WeWork及Oyo等。由於部分投資表現不佳，導致資產價值下調。為扭轉形勢，軟銀正加快向AI領域轉型。不過內地AI公司DeepSeek崛起，引發市場對先進晶片及數據中心需求的擔憂，令AI相關股票在1月底遭拋售，軟銀集團股價也隨大市下滑，曾在兩天內大跌逾13%。

強調投資星際之門 保持財務紀律

軟銀目前與OpenAI等成立名為「星際之門」（Stargate）的合資企業，在美國推動AI基建。該建設項目的投資總額可能高達5000億美元，令市場關注其盈利前景。

軟銀集團昨表示，「星際之門」將主要透過「項目融資」來籌集資金，股權投資將受到限制。軟銀集團財務總監後藤芳光強調，將會在投資「星際之門」時保持財務紀律。截至2024年底，軟銀集團持有327.9億美元現金。

（綜合報道）

[國際金融]