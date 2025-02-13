CNBC：百度擬下半年推「文心一言5.0」

多模態處理「重大提升」

全國廣播公司商業頻道（CNBC）引述消息人士指出，百度最新AI模型在多模態處理方面將有「重大提升」（big enhancements），但未透露具體細節。多模態技術允許AI同時處理文本、圖像、音訊和影片等數據，並實現跨模態轉換，例如從文本生成影片、為圖片自動生成標題等。

目前，百度最新版本的文心模型為「文心4.0」（Ernie 4.0），於2023年10月發布，而升級版「文心4.0 Turbo」則於去年6月面世。

「蘿蔔快跑」或進軍阿聯酋

此外，百度的自動駕駛出租車業務「蘿蔔快跑」（Apollo Go）出海下一站或將在阿聯酋。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏近日出席在阿聯酋迪拜舉行的世界政府高峰會（World Government Summit 2025），並與阿聯酋AI部長奧拉馬（Omar Sultan AI Olama）對談。奧拉馬曾表示：「期待在明年大會上，所有車隊都由百度的『蘿蔔快跑』自動駕駛技術支持。」

去年11月29日，「蘿蔔快跑」獲香港運輸署頒發首個自動駕駛車輛測試牌照，在北大嶼山進行10輛自動駕駛車輛的測試，成為平台出海的首站。