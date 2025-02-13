MSCI季檢 中國指數再淨剔除12中資股

過去5季淨剔除193隻中資股

是次MSCI中國指數剔除股份中，有較多生物科技股，如華熙生物（滬：688363）及安圖生物（滬：603658）等。另外，是次季檢當中，亞太區內沒有1個國家或地區錄得股份淨納入，當中韓國剔走11隻、沒有納入股份、日本剔除9隻並納入1隻。台灣剔除及納入股份各兩隻，加上印度及新西蘭亦剔除及納入各1隻，為亞太區內少數增減成分股數互相抵消的地方。

彭博社曾報道，MSCI新興市場內中國市場佔比，由2020年高峰時約40%，跌至去年7月的22.33%。惟印度及台灣佔比不斷上升，前者升至同期的兩成，後者則約為18%；經濟學者李兆波認為，MSCI過去不斷增加於印度及台灣地區股份，反映對這些市場的信心，以及最新行業發展和股市表現。