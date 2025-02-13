David Webb癌症晚期 網站有序結束 倡護投資者權益 曾揭謎網股引發「粉塵風暴」

明報記者

David Webb於1998年離開會德豐資本後便以投資為志業，不時現身股東會質詢管理層。同年他建立Webb-site.com網站，隨後開發CCASS（中央結算系統持股）分析系統，便利業界及持份者而享負盛名。他亦以擁有全球670個由兩個英文字母組成網站域名而聞名，其中之一的fc.com，據稱不時有人向他探盤。他最初雖於網絡界聲名鵲起，但其投資涉獵更驚人，曾申報持有28隻股份逾5%權益，當中不乏互太紡織（1382）及震雄集團（0057）等著名老牌工業股，以最後披露持股量計，至昨日市值12.89億元（見表）。

曾申報持28股昨市值近13億

據他投資的一家上市公司投資關係人員透露，David Webb過往常出席他們的記者會及投資者會議，但他2019年病重後，已少見出席公司活動。此外他自2003年出資籌設「投票表決計劃」（Project Poll），最終成功要求藍籌公司捨棄舉手表決制度，改以投票方式點算表決票數。同年他還倡議「殭屍計劃」（Project Vampire），呼籲反對授權配售，最終促使個別企業自願將配發股份比例降至5%。同年他出任港交所（0388）獨董，在2008年炮轟港交所的政府委任董事等而與交易所不咬弦，在任期結束前宣告離職。

不過他未有停下，並在2017年發表「50隻不應買的港股」或謎網股一文，批評他持股的隆成集團持有大量資金，卻常與謎網股網絡內公司作具爭議的交叉交易，大玩財技，觸發廣泛關注。同年6月大批細價股洗倉觸發「粉塵風暴」，最終監管機構介人調查，不少股份停牌，震撼股壇。

稱資料庫欲移交港大被拒

他在今次預告透露，自2003年投入逾1000萬元去營運資料庫。自今年3月31日起他的助理將停止收集上市公司董事、監事及其顧問的所有手動資料。董事薪酬資料庫將持續到去年底止年度結束。網站義工將集中精力完成並驗證2005年至2024年的資料庫。自動資料收集項目如CCASS分析系統、證監會持牌人等資料將持續到他去世，Webb-site伺服器的第一個年度到期日為10月31日，若收集軟體故障，或他去世或病重而無法更新，個別資料集可能提前停止。他指當伺服器關閉時網站將消失，但大多數文章可在網絡檔案館找到。

他還透露在《港區國安法》生效後，他建議將其營運的資料庫移交港大接收，但被大學高層否決，港大昨晚回應：「香港大學是尋求學術卓越的機構，我們會繼續維持學術自由、思想及言論自由，並且已經在港大的網站上發布政策及指引，確保學術自由。」