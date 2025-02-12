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基金特區：安本：印度增長故事未完 近期調整提供買入機會

【明報專訊】印度的增長故事長期以來備受矚目，然而，自2024年底以來，印度股市出現了明顯走弱，成為年底至今調整幅度最深的市場之一。眾多因素交織影響，最近的波動和高估值引起了投資者的遲疑，讓人不禁思考：印度的經濟增長前景是否真的轉淡了？

安本（abrdn）亞太區投資主管Alex Smith強調，印度約80%的GDP增長來自內部投資、消費和政府支出，這意味着印度的經濟增長主要由內需驅動。這一點使得印度在全球經濟中仍然保持着相對的韌力。近年來，印度已經成為全球成長最快的主要經濟體之一，自新冠疫情爆發以來，股市一路飈升，吸引了大量國際資本的青睞。然而，2025年卻出現了不理想的表現。過去幾個月，印度股市經歷了調整，部分原因是企業盈利增長放緩，估值也長期維持在高水平。

貿易逆差較小 美關稅威脅有限

此外，特朗普再次出任美國總統，讓國際貿易關係變得更加複雜，他對中國、墨西哥和加拿大的關稅政策令人非常關注，並威脅對包括印度在內的金磚國家徵收100%的關稅。這樣的貿易戰陰霾讓市場感到不安，尤其是考慮到印度是美國重要的IT服務和藥品出口國。儘管如此，與其他主要經濟體相比，美國對印度的貿易逆差相對較小，這使得印度在貿易戰中面對的風險相對較低。

值得注意的是，印度擁有可觀的外匯儲備，截至2024年11月底已達6350億美元。這些豐厚的財政儲備不僅能夠捍衛盧比的穩定，還使得印度儲備銀行（RBI）能夠進行公開市場操作，確保市場流動性。

受惠政府改革措施基建投入

在過去10年中，印度政府實施了多項關鍵改革，這些改革雖然艱難，但對經濟基礎的穩定起到了至關重要的作用。例如，2017年推出的商品及服務稅簡化了印度的稅收結構，降低了行政成本，而降低補貼則增強了政府的財政狀况，減少了發債需求。

24/25財年經濟增長料放緩至6.4％

此外，政府還採取了多種措施來降低在印度經商的成本，這包括數碼化的加速，從而提高了企業的效率和盈利能力。近年來，政府對基礎建設的投入也大幅增加，涵蓋公路、港口和鐵路等項目，這些都促進了私人資本的進入。印度希望通過國際供應鏈的多元化趨勢，成為全球製造業中心，類似中國的角色。由於擁有熟練且高效的勞動力資源，印度已成為IT服務和科技生產的重要樞紐。

隨着疫情的影響，許多跨國公司開始尋求供應鏈的多元化，以降低風險，即所謂的「中國+1」製造策略。印度擁有大量年輕且能講英語的勞動力，這一趨勢將長期使印度受益。政府則透過多種激勵措施，鼓勵國際企業將生產基地轉移到印度，包括稅收減免和投資補貼，特別是針對智慧型手機等高端製造業。

失業問題一直是印度經濟發展的一大障礙，但目前這一情况正在改善。數據顯示，失業率從2017年的6%下降至2024年的3.2%。這一變化顯示出印度的經濟增長依然保持強勁。儘管如此，印度的經濟環境仍面臨諸多挑戰。預計在2024至25財政年度，印度的經濟增長僅為6.4%，而上個財年的增長達到8.2%，這是4來的最低增長率。經濟增長放緩的原因眾多，其中包括消費者需求低迷和政府支出減少。

企業收益增長放緩 觸發股市調整

近期的通脹壓力也影響了消費者信心。2024年12月的通脹率達到5.22%，突破了央行的目標上限（4%），這導致印度央行首次減息0.25厘，將回購利率降至6.25厘。企業公布的業績顯示，最近幾個季度的收益增長放緩，這使得股市出現較大調整，主要與金融和消費放緩有關，這些行業在當地指數中佔據了很大比例。

然而，電訊、資訊科技、房地產和製藥等行業的增長依然持續。從結構上看，Alex Smith預計，在宏觀經濟的正面表現和強勁的資產負債表支持下，企業利潤增長將保持穩定。儘管面臨短期挑戰，他認為總體前景依然積極，與其他新興市場相比，印度的股票估值一直相對較高。自疫情以來，印度指數表現出色。不過，自去年第四季開始，企業收入增長放緩，導致最近出現了較大調整，這也使得估值回落，為投資者提供了潛在的買入機會。儘管市場上仍然存在一些泡沫，Alex Smith對印度的長期表現持樂觀態度。他認為近期的調整是進一步投資的良機，尤其是在選擇估值吸引且資產負債表健康的企業時。他的選股策略以自下而上的觀點為主，重點關注基礎設施發展、醫療保健和數字化等行業。

總的來說，印度的經濟增長故事仍在繼續，儘管面臨着短期挑戰，但長期的機遇依然值得期待。政府的改革措施和內需的強勁表現將持續支撐着印度的經濟增長，未來的潛力不容忽視。

明報記者 龍彩霞

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