明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：恒指「烏雲蓋頂」 短線或見頂回落

【明報專訊】繼周一港股熱炒DeepSeek概念之後，大市昨日錄得回吐，恒生指數下跌227點，收報21,294點，主板成交2196億元，交投略見減少。如本欄上日文章所述，恒指升抵月線圖保歷加通道上軸21,682點，周二略為突破該水平便進入調整，暫時可視為超買調整的信號；以日線圖觀察，陰陽燭形成烏雲蓋頂利淡信號，有可能短線見頂回落。

不僅港股市場，美股市場亦是以軟件應用為主題，憧憬AI接入各項應用，提升效能兼長遠增加收入。Cloudflare（美：NET）便是一例，投資者認同該公司從SaaS、網絡防護方面加添AI應用，即使收入增長不足三成，仍被賦以超過200倍市盈率的估值，股價仍然接連破頂而上，投資者算是不問價買入。

內地DeepSeek的出現，讓投資者認為中國軟件應用企業可複製美國軟件股的上升模式，因此相關概念股走強。金山雲（3896）算是最堅實受惠DeepSeek應用的股份，自從DeepSeek-R1於1月下旬推出，直至周二高位9.66元，股價最多上升接近1倍。

未見其他概念股可買 港股趨保守走弱

不過，與此同時，泡沫亦正在形成。上周五美股時段，有一位非知名美國記者於X發文指「Trump says "no" DeepSeek does not pose a national security threat」，X原帖只有1955個觀看次數，未見美國主流傳媒作出類似報道，甚至其所屬傳媒機構Washington Examiner亦沒有正式相關報道，但「特朗普最新表態！DeepSeek不構成安全威脅」卻因此於內地被主流傳媒廣泛流傳。

究竟上述未能證實的發文，是否成為本周一DeepSeek概念股大幅炒上的藥引之一？以中美目前形勢下，短期內不能排除美國因DeepSeek而推出措施的可能性，任何對DeepSeep不利的因素，無論堅實與否，都會引發港股短期下挫。上周五的發文廣泛流傳，或多或少令投資者更興奮及鬆懈了，現價未足夠反映潛在風險。假若DeepSeek概念股稍後真的因政策消息而下挫，反而提供吸納機會，原因是，除了DeepSeek概念，進取型的港股投資者手上資金根本難有其他短期選擇，始終都要重新追捧相關股份。

事實上，除了DeepSeek概念，市場少有其他炒作亮點，DeepSeek浪潮炒至超買，投資者轉趨保守很正常，因為港股的貨架上，已不見得有大量格外吸引的其他概念股可以買入，導致整體買入意欲下降，港股走弱。

恒指調整再回穩 中長線仍一浪高於一浪

目前看上來，港股進入了短期轉角位，以過往經驗，持續調整的機率較大，欲吸納港股的投資者，不妨先看一回，以近期市况作為溫度計，先看看恒指於理應調整的情况下，能否出現較大承接力，假如恒指很快便回穩，然後迅速突破周二高位，成交增加、乘勢再上，可投機性向上加注。

惟根據過去經驗，恒指由昨日高位出現逾1000點累積調整的機會偏高，可預判超過一半機率發生這類調整。即使進入逾1000點調整再回穩，港股仍處於中長線一浪高於一浪的形態，走勢仍不差。

[楊智佳 還看今朝]

相關字詞﹕還看今朝 財經專欄 楊智佳

上 / 下一篇新聞

皇都超購28倍 周六首輪賣168伙 折實均呎18941元 買家最多可購9伙
皇都超購28倍 周六首輪賣168伙 折實均呎18941元 買家最多可購9伙
鄭家純妻1486萬購皇都兩伙1房特色戶
鄭家純妻1486萬購皇都兩伙1房特色戶
嘉里朗天峰最快今開價
嘉里朗天峰最快今開價
內地背景業主2200萬沽柏傲山3房 料蝕四成
內地背景業主2200萬沽柏傲山3房 料蝕四成
永倫逾億售北角國賓大廈兩層樓面
永倫逾億售北角國賓大廈兩層樓面
紀惠3.8億放售赤柱屋地
紀惠3.8億放售赤柱屋地
利嘉閣：百元印花稅物業應調升至500萬樓
利嘉閣：百元印花稅物業應調升至500萬樓
寧德申港上市 據報至少集資390億 或成最大IPO 美銀中金中信建投國際摩通為保薦人
寧德申港上市 據報至少集資390億 或成最大IPO 美銀中金中信建投國際摩通為保薦人
David Tepper上季增持中國股票ETF
David Tepper上季增持中國股票ETF
恒指跌227點 終止3日升勢
恒指跌227點 終止3日升勢
券商看好比亞迪高階智駕售價降
券商看好比亞迪高階智駕售價降
稅項開支等大增 中芯上季少賺近四成
稅項開支等大增 中芯上季少賺近四成
比優下周二轉主板 新GEM轉板機制首例
比優下周二轉主板 新GEM轉板機制首例
獲深鐵注資28億 萬科境內債價彈 AH股先升後跌 摩通稱違約風險仍在
獲深鐵注資28億 萬科境內債價彈 AH股先升後跌 摩通稱違約風險仍在
大摩：今年內房一手成交料跌逾一成
大摩：今年內房一手成交料跌逾一成
內地上月汽車零售跌12％ 生產量反升
內地上月汽車零售跌12％ 生產量反升
首爾法院裁定匯豐非法沽空不成立
首爾法院裁定匯豐非法沽空不成立
內地9部門倡設銀髮列車 滿足旅遊需求
內地9部門倡設銀髮列車 滿足旅遊需求
京東攻外賣市場
京東攻外賣市場
長江生命科技首現公眾持股量不足
長江生命科技首現公眾持股量不足
鮑威爾重申毋須急於減息 美10年期國債孳息率升穿4.54厘
鮑威爾重申毋須急於減息 美10年期國債孳息率升穿4.54厘
開雲季收跌12% 表現勝預期
開雲季收跌12% 表現勝預期
軟銀擬「高槓桿項目融資模式」拓星際之門
軟銀擬「高槓桿項目融資模式」拓星際之門
港元定存中銀香港7日年息8厘
港元定存中銀香港7日年息8厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
姜靜：商品貨幣 澳元看高一線
姜靜：商品貨幣 澳元看高一線
技術取勝：新東方支持位上移至37元
技術取勝：新東方支持位上移至37元
現身杭州總部 馬雲向員工拜年
現身杭州總部 馬雲向員工拜年
劉思明：低空經濟受國策支持 有望成下一投資機會
劉思明：低空經濟受國策支持 有望成下一投資機會
周顯：打散工已成風氣
周顯：打散工已成風氣
湯文亮：不為人知的財政儲備
湯文亮：不為人知的財政儲備
尚岸主攻大戶 享屯門壯闊海景
尚岸主攻大戶 享屯門壯闊海景
牛潭尾洋房項目 最大料6000呎
牛潭尾洋房項目 最大料6000呎
基金特區：安本：印度增長故事未完 近期調整提供買入機會
基金特區：安本：印度增長故事未完 近期調整提供買入機會