楊智佳：恒指「烏雲蓋頂」 短線或見頂回落

不僅港股市場,美股市場亦是以軟件應用為主題,憧憬AI接入各項應用,提升效能兼長遠增加收入。Cloudflare(美:NET)便是一例,投資者認同該公司從SaaS、網絡防護方面加添AI應用,即使收入增長不足三成,仍被賦以超過200倍市盈率的估值,股價仍然接連破頂而上,投資者算是不問價買入。

內地DeepSeek的出現,讓投資者認為中國軟件應用企業可複製美國軟件股的上升模式,因此相關概念股走強。金山雲(3896)算是最堅實受惠DeepSeek應用的股份,自從DeepSeek-R1於1月下旬推出,直至周二高位9.66元,股價最多上升接近1倍。

未見其他概念股可買 港股趨保守走弱

不過,與此同時,泡沫亦正在形成。上周五美股時段,有一位非知名美國記者於X發文指「Trump says "no" DeepSeek does not pose a national security threat」,X原帖只有1955個觀看次數,未見美國主流傳媒作出類似報道,甚至其所屬傳媒機構Washington Examiner亦沒有正式相關報道,但「特朗普最新表態!DeepSeek不構成安全威脅」卻因此於內地被主流傳媒廣泛流傳。

究竟上述未能證實的發文,是否成為本周一DeepSeek概念股大幅炒上的藥引之一?以中美目前形勢下,短期內不能排除美國因DeepSeek而推出措施的可能性,任何對DeepSeep不利的因素,無論堅實與否,都會引發港股短期下挫。上周五的發文廣泛流傳,或多或少令投資者更興奮及鬆懈了,現價未足夠反映潛在風險。假若DeepSeek概念股稍後真的因政策消息而下挫,反而提供吸納機會,原因是,除了DeepSeek概念,進取型的港股投資者手上資金根本難有其他短期選擇,始終都要重新追捧相關股份。

事實上,除了DeepSeek概念,市場少有其他炒作亮點,DeepSeek浪潮炒至超買,投資者轉趨保守很正常,因為港股的貨架上,已不見得有大量格外吸引的其他概念股可以買入,導致整體買入意欲下降,港股走弱。

恒指調整再回穩 中長線仍一浪高於一浪

目前看上來,港股進入了短期轉角位,以過往經驗,持續調整的機率較大,欲吸納港股的投資者,不妨先看一回,以近期市况作為溫度計,先看看恒指於理應調整的情况下,能否出現較大承接力,假如恒指很快便回穩,然後迅速突破周二高位,成交增加、乘勢再上,可投機性向上加注。

惟根據過去經驗,恒指由昨日高位出現逾1000點累積調整的機會偏高,可預判超過一半機率發生這類調整。即使進入逾1000點調整再回穩,港股仍處於中長線一浪高於一浪的形態,走勢仍不差。

[楊智佳 還看今朝]