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經濟
姜靜 外匯動靜

投資策略

姜靜：商品貨幣 澳元看高一線

【明報專訊】繼提出針對加拿大、墨西哥和中國出口的關稅後，美國總統特朗普又拋出「對等」關稅及針對特定進口商品（鋼和鋁）的關稅計劃，其影響範圍更廣，適用於所有貿易伙伴。雖然關稅威脅一浪接一浪，但整體影響仍在預期之內，且涉及國家多數都展示出願意溝通和妥協的姿態，市場憧憬貿易摩擦終將緩和。

儘管如此，在缺乏更多關稅細節和貿易談判進展的背景下，料商品貨幣兌美元將繼續受壓，其中以澳元的韌性最強（年初至今兌美元升幅約為1.4%）。首先，澳洲和美國的貿易往來有限，且沒有錄得貿易順差，因此受關稅威脅的風險較低。

其次，由於澳洲的通脹仍較頑固，同時就業市場偏緊，預計澳儲行的減息周期將以較緩慢的步伐推進。最後，如中國在年內繼續推行超預期刺激方案，以抵消關稅帶來的負面影響，又或中美貿易關係出現實質改善，澳元亦將能從中受惠。

另外，雖然澳洲通脹趨勢持續，澳儲行有空間調整貨幣政策，但該行未必急於立即採取行動。筆者所在的研究團隊估計澳儲行將於今年第二季及第三季分別減息25個基點，至3.85%。反觀加央行和紐儲行，均已在去年開啓減息周期，市場預期今年年內將分別進一步下調政策利率至2.50%和3.00%。在利差的支持下，料澳元兌其他商品貨幣將有較好表現。

最後，作為澳洲最大的出口市場，中國政府早前發出政策信號，今年將推出更多刺激內需和穩定增長的措施，以抗衡貿易摩擦升級為經濟帶來的壓力。中澳貿易關係持續回暖，加上中國擴大內需，相信都將對澳洲的貿易前景和澳元有積極作用。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]

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