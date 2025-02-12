軟銀擬「高槓桿項目融資模式」拓星際之門

彭博社指出，理論上，「星際之門」的10%股權總值約500億美元。假設軟銀和OpenAI在星際之門持股相同，而甲骨文和MGX出資較少，那麼軟銀和OpenAI可能各自出資介乎150億美元至略低於250億美元。知情人士稱，除了股權池以外，大部分融資將以項目為單位進行。這種融資方式往往應用於輸油管道、發電廠、橋樑及電信網絡等大型基建項目，例如阿拉斯加輸油管道，其好處在於基石投資者預先投入的資金較少，並可根據項目預期的現金流進行長期融資。

可按預期現金流作長期融資

孫正義此前表示，首階段將為「星際之門」投入1000億美元。但「星際之門」的大部分項目，軟銀尚未確定資金來源，並正討論引入更多投資者。知情人士稱，軟銀可能會透過發行優先股、夾層債（mezzanine debt）和高級銀行貸款來籌集資金。彭博社指，相關討論尚處於初步階段，隨着內地AI公司DeepSeek的低成本開源AI崛起，未來業界的競爭可能趨於激烈，利潤也可能減少。

（彭博社）

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