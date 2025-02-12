開雲季收跌12% 表現勝預期

Gucci可比較收入挫24%

開雲集團表示，北美和亞太市場的業績按季略為改善，而新皮具系列，以及標誌性的Gucci系列，表現令人鼓舞。業績公布前幾天，Gucci確認創意總監Sabato De Sarno離任。他在任兩年標榜簡約美學，並採用鮮艷大膽的顏色，市場對此反應兩極。Gucci本月底在米蘭時裝周舉行的2025秋冬時裝展，將不再由De Sarno掛帥，並由品牌設計團隊創作。市場視此為Gucci品牌重塑的信號。

在De Sarno離任前，開雲對Gucci管理團隊進行改組，並於去年10月任命Stefano Cantino為該品牌的行政總裁。Gucci的轉型挑戰，使開雲成為此輪奢侈品消費下滑最受影響的集團之一。由於開雲對中國市場依賴程度較高，當中國需求轉弱，對其造成衝擊。

美市場成奢侈品銷售重點

鑑於中國市場充滿挑戰，美國市場已成為奢侈品行業的銷售重點。卡地亞（Cartier）母企歷峰集團（Richemont）（瑞士：CFR）及英國奢侈品牌Burberry（英：BRBY）的銷售，反映美國市場正在好轉，令市場期望奢侈品行業反彈。

（綜合報道）

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