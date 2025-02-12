鮑威爾重申毋須急於減息 美10年期國債孳息率升穿4.54厘

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos形容，鮑威爾向國會傳達了一個簡單的信息：由於美國經濟表現良好，美聯儲可花時間決定「何時，以及是否降低利率」。彭博行業研究（BI）的美聯儲情緒（Fed Sentiment）模型認為，鮑威爾的言論「略顯鷹派」，但仍處於中性範圍。彭博社分析，美聯儲官員最近表明，未來幾次會議將採取「按兵不動」的政策立場，鮑威爾不太可能打破此立場，預期美聯儲至少在下次會議維持利率不變。

稱去年減息是「必要調整」

鮑威爾重申對減息保持觀望後，美國長期國債孳息率的升幅，超越短期國債孳息率。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率微升至4.298厘，而美國10年期國債孳息率升穿4.54厘。美股三大指數午夜前個別發展。可口可樂（美：KO）第四季收入及盈利均勝於市場預期，股價午夜前升逾3%。

鮑威爾說，若過快或過度減少政策限制，可能會妨礙通脹回落；若減息太慢，或減幅太小，都可能過度削弱經濟和就業。美聯儲在2024年最後3次會議，連續減息3次後，在今年1月會議維持利率不變。鮑威爾為此前的減息行動辯護，稱去年減息是對政策立場的「必要調整」，以應對通脹改善及就業市場降溫。

他昨晚形容，就業市場已「整體平衡」，「不會成為重大通脹壓力的來源」。最新非農數據顯示，招聘活動放慢，但就業市場仍然穩健。 美國1月增加了14.3萬個非農就業職位，而失業率輕微回落至4%。鮑威爾表示，雖然通脹率仍「略高於」美聯儲的2%目標，但通脹預期「似乎仍保持穩定」。

他說，若經濟維持穩健，而通脹率未持續向2%目標邁進，美聯儲的政策限制性「可能維持更久」；若就業市場意外轉弱，又或通脹下降速度比預期快，美聯儲可相應地放寬政策。

關稅戰或擴大 金價創高後回落

多名美聯儲官員近期強調毋須急於減息，要待特朗普政策對經濟和通脹的影響明朗化才採取行動。在鮑威爾昨晚發言之前，明年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長哈馬克（Beth Hammack）表示，通脹面臨上行風險，美聯儲在「一段時間內」不大可能降低利率。

對於美國政府將為進口鋼、鋁加徵關稅，歐盟委員會主席馮德萊恩警告，任何對歐盟的不合理關稅將引發反制措施。隨着關稅戰可能擴大，資金買入黃金，現貨金昨曾高見每盎司2942美元，期金漲至每盎司2968美元，兩者再刷新歷史高位，但在昨晚價格回落。

利率期貨數據顯示，交易員目前押注今年底前減息幅度不足40個基點，即全年減息可能不足兩次。路透社周二公布的調查數據顯示，多數經濟分析師預期，美聯儲至少要待第二季才會再次減息，而非先前預期的3月。

（綜合報道）

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