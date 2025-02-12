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鮑威爾重申毋須急於減息 美10年期國債孳息率升穿4.54厘

【明報專訊】美聯儲主席鮑威爾昨晚向參議院銀行委員會發表半年度貨幣政策證詞，重申毋須急於減息。這再次表明美聯儲官員在進一步減息前，將保持耐性。鮑威爾形容，美聯儲現在的政策限制性，較此前「明顯減少」，而美國經濟仍然強勁，「我們毋須急於調整政策立場」。

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos形容，鮑威爾向國會傳達了一個簡單的信息：由於美國經濟表現良好，美聯儲可花時間決定「何時，以及是否降低利率」。彭博行業研究（BI）的美聯儲情緒（Fed Sentiment）模型認為，鮑威爾的言論「略顯鷹派」，但仍處於中性範圍。彭博社分析，美聯儲官員最近表明，未來幾次會議將採取「按兵不動」的政策立場，鮑威爾不太可能打破此立場，預期美聯儲至少在下次會議維持利率不變。

稱去年減息是「必要調整」

鮑威爾重申對減息保持觀望後，美國長期國債孳息率的升幅，超越短期國債孳息率。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率微升至4.298厘，而美國10年期國債孳息率升穿4.54厘。美股三大指數午夜前個別發展。可口可樂（美：KO）第四季收入及盈利均勝於市場預期，股價午夜前升逾3%。

鮑威爾說，若過快或過度減少政策限制，可能會妨礙通脹回落；若減息太慢，或減幅太小，都可能過度削弱經濟和就業。美聯儲在2024年最後3次會議，連續減息3次後，在今年1月會議維持利率不變。鮑威爾為此前的減息行動辯護，稱去年減息是對政策立場的「必要調整」，以應對通脹改善及就業市場降溫。

他昨晚形容，就業市場已「整體平衡」，「不會成為重大通脹壓力的來源」。最新非農數據顯示，招聘活動放慢，但就業市場仍然穩健。 美國1月增加了14.3萬個非農就業職位，而失業率輕微回落至4%。鮑威爾表示，雖然通脹率仍「略高於」美聯儲的2%目標，但通脹預期「似乎仍保持穩定」。

他說，若經濟維持穩健，而通脹率未持續向2%目標邁進，美聯儲的政策限制性「可能維持更久」；若就業市場意外轉弱，又或通脹下降速度比預期快，美聯儲可相應地放寬政策。

關稅戰或擴大 金價創高後回落

多名美聯儲官員近期強調毋須急於減息，要待特朗普政策對經濟和通脹的影響明朗化才採取行動。在鮑威爾昨晚發言之前，明年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長哈馬克（Beth Hammack）表示，通脹面臨上行風險，美聯儲在「一段時間內」不大可能降低利率。

對於美國政府將為進口鋼、鋁加徵關稅，歐盟委員會主席馮德萊恩警告，任何對歐盟的不合理關稅將引發反制措施。隨着關稅戰可能擴大，資金買入黃金，現貨金昨曾高見每盎司2942美元，期金漲至每盎司2968美元，兩者再刷新歷史高位，但在昨晚價格回落。

利率期貨數據顯示，交易員目前押注今年底前減息幅度不足40個基點，即全年減息可能不足兩次。路透社周二公布的調查數據顯示，多數經濟分析師預期，美聯儲至少要待第二季才會再次減息，而非先前預期的3月。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕作證 美聯儲線人 減息預期 鮑威爾（Jerome Powell）

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