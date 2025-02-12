長江生命科技首現公眾持股量不足

集團現時由長江和記（0001）持股近45.32％，李嘉誠基金會持近29.51％、董事及關連人士持股0.18％左右。

資料顯示，長和及李嘉誠基金會在長江生命科技的持股數目及比例並無變化，長江生命科技整體股數亦維持不變，換言之出現公眾持股不足，或與董事及關連人士持股略有變動有關。

長江生命科技昨收報0.49元，跌2％，成交額76.6萬元。

長建競購泰晤士水務 取態未清晰

此外，正處於財務困難的英國泰晤士水務的競購於周一結束，據彭博報道，到上周末為止，只有Castle Water及基建投資公司Covalis Capital兩家公司確定對競購有興趣。至於其他潛在投資者，如此前報道盛傳的美國私募基金KKR及長江基建（1038）的取態未清晰。

昨日本港《信報》引述消息報道，長建已就收購泰晤士水務遞交不具約束力建議書。

長建昨日股價收報51.4元，跌0.19％，成交額達1.59億元。