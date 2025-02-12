大摩：今年內房一手成交料跌逾一成

該行料在低基數效應下，房地產市場下行速度雖較溫和，但全國一手成交量及樓價均將跌超過10％，而二手成交則升8％至10％，並預計在高線城市的樓價再跌7％至8％。該行亦因此下調2024至2026年的內房股每股盈利預測9％、8％及2％，但將覆蓋股份目標價調升5％。

下調3年內房股每股盈利預測

大摩指出，由於控風險仍是首要任務，加上對於中央政府運用槓桿支持房地產市場及地方政府的道德風險的持續憂慮，房地產政策可能仍然被動，故該行預計2025 年房地產市場的下行趨勢將持續，但在低基數效應下，降速將較溫和。對於開發商流動性風險的憂慮目前雖然減少，但民企的土儲枯竭，加上專注於項目完工和去槓桿，可能在中期繼續拖累民企的銷售，而樓價長期下跌亦將導致行業利潤進一步下降，導致開發業務盈利能力下降，甚至虧損。

大摩指即使監管機構潛在的財政支持刺激措施得到有效實施，但開發商將不均衡地受益，故不預期民企能有顯著的現金流改善，認為潛在被選中的內房如萬科（2202）若沒有再融資或監管的幫忙，仍可能面對流動性問題。