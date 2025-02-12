恒指跌227點 終止3日升勢

大市成交續3日逾兩千億

恒指高開134點後，最多升160點，高見21,682點，再創逾4個月高位，但其後走勢反覆向下，最多跌242點，低見21,279點，收報21,294點，跌227點，結束3日升勢。國指及科指分別跌1.3%及2.7%。

大市成交減少9.4%至2196億元。北水就由上日淨入逾164億元，轉淨流出88.98億元。上日獲北水掃入的盈富基金（2800）及恒生中國企業（2828），昨分別錄淨沽出50.2億元及31.85億元。

特朗普稱正考慮對汽車徵收額外關稅，汽車股捱沽。比亞迪（1211）發布高階智駕系統「天神之眼」，車型最低門檻10萬元人民幣，股價創上市新高後，收市倒跌0.7%。憂自駕系統增加市場競爭，其他汽車股受壓，吉利（0175）跌逾一成，為表現最差藍籌。小鵬（9868）跌9%、零跑（9863）跌6%、理想汽車（2015）跌逾半成。

阿里（9988）獲美國著名對冲基金經理David Tepper旗下Appaloosa增持，成交達141億元，收市跌不足1%；騰訊（0700）跌逾2%。中芯（0981）績前獲利盤回吐，跌逾半成。

高盛料對冲基金今年大吸中資股

路透社引述高盛報告指出，全球對冲基金今年來大多吸納中資股，並且在過去一周加快買貨速度。上周淨買入中國股票的規模創4個多月以來最高，且幾乎完全由多頭買盤推動，主要是因中國人工智能模型DeepSeek重燃投資者熱情。根據截至2月7日的數據，境內外中國股票是對冲基金客戶今年「名義淨買入最多的市場」。

獨立股評人熊麗萍表示，港股回吐屬正常調整，市場觀望美國加徵關稅發展、內地如何回應，以及藍籌業績期等。大市成交旺，顯示有資金入市，尤其是對冲基金，加上DeepSeek效應未完，估計港股走勢仍有機會向上。若短線回調不穿2萬點，短線可上試21,600點，甚至有機會升上23,000點。