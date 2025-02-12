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經濟

David Tepper上季增持中國股票ETF

【明報專訊】據彭博報道，對冲基金經理、Appaloosa Management創辦人David Tepper去年9月曾揚言購入「所有」中國相關股票，據美國證交會（SEC）文件，其上季亦「身體力行」，增持中國相關股票和ETF，不過市况波動之下，相關股份的市值按季變化不大。

阿里持股按季增18% 基金最大持倉

報道指出，David Tepper對阿里巴巴（9988）（美：BABA）的持股按季增加18%，為該對冲基金最大的持股，佔其64億美元投資組合的15.5%，另一電商股京東（9618）（美：JD）持股亦按季增加43%；百度（9888）（美：BIDU）及拼多多（美：PDD）亦有增持（見表）。

此外，Appaloosa Management亦增持KraneShares滬深中國網路ETF（美：KWEB）81.07萬份及iShares中國大型股ETF（美：FXI）80.21萬份，佔其投資2.1%及3.1%。截至去年12月底，中概股及相關ETF佔其投資組合約37%，以市值計按季變化不大。

中概股及相關ETF佔基金持倉37%

報道提到，David Tepper增持中概股正值中國股市動盪時期，去年9月底中國政府推出刺激方案以來，投資者信心動搖，10月初刺激方案帶動股市急升，但由於對政策規模失望、加上經濟前景疲軟和房地產危機，增長勢頭逐漸減弱，阿里及京東股價去年第四季分跌20%及13%。

雖然David Tepper上季增持中概股，不過摩根大通發報告指出，近日與超過100名投資者談及對阿里的評價，雖然正面情緒有所提高，不過投資者對阿里看法不一，既樂觀又謹慎，反映股價上落仍有一定空間。

摩通：投資者對阿里既樂觀又謹慎

該行提到，市場主要爭論在於AI及雲業務估值，有投資者認為AI將為阿里帶來轉型機會，但亦有投資者質疑變現潛力，認為阿里可展示具體AI變現計劃，以紓緩投資者對現時升勢持續性的憂慮。市場對阿里的其他憂慮亦包括投資者回報、市場定位、中國經濟前景以及監管環境。阿里昨開市即見4個月新高及後回軟，收市報104.9元，跌0.57%，成交141.1億元。

相關字詞﹕中概股 中國股市 摩根大通 中國經濟 阿里巴巴

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