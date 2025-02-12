寧德申港上市 據報至少集資390億 或成最大IPO 美銀中金中信建投國際摩通為保薦人

明報記者 邱潤青

據寧德上載於港交所的初步招股文件形容，集團具備鋰電池全鏈條自主高效研發能力，已形成全面、先進的產品及解決方案。截至去年11月底，其動力電池累計裝車量已達約1700萬輛，全球新能源汽車約三成採用寧德時代電池，儲能電池在全球應用超過1700個項目。是次來港集資主要用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設，以及用作營運資金及一般企業用途。財務方面，集團去年首3季收入2590.4億元人民幣，按年跌12.08%；純利按年增長15.71%至360.7億元人民幣，毛利率達25%，按年提升5.7個百分點。

去年首3季純利增長16%

寧德於去年底已宣布計劃來港上市，發行不超過總股本5%的H股。 該公司A股昨日收報251.8元人民幣，市值約1.11萬億元人民幣（約1.18萬億港元）。對於「電池一哥」會否獲投資者青睞，凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為要視乎其定價水平才能評論。

古茗9.94元上限定價 暗盤升逾一成

另外，今日掛牌的「蛇年第一股」、內地現製飲品連鎖店古茗（1364）以9.94元定價，為招股區間上限，並行使增發權額外增發2379萬股新股，集資18.13億。該股昨暗盤先報喜，於三大交易場均升逾一成，其中於輝立暗盤收報11.02元，升10.87%，成交2.66億，不計手續費每手400股帳面賺432元。古茗公開發售部分超額193.87倍，一手中籤比率100%。

蜜雪冰城擬月底啓動上市 集資39億

此外，路透社昨日引述消息人士報道，另一現製飲品連鎖店蜜雪冰城計劃於本月底啓動在港IPO工作，計劃集資約5億美元（約39億港元），預期3月初在港交所上市。據初步招股文件，截至去年9月底，主攻「下沉市場」的蜜雪冰城擁有超過4.5萬間門店，主要通過加盟模式擴張。以門店數計，蜜雪冰城是中國及全球最大的現製飲品企業。

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