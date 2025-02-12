永倫逾億售北角國賓大廈兩層樓面

總面積2.2萬呎 23年帳賺3.6倍

上述原業主永倫集團或有關人士，於2002年4月購入2350萬元，持貨快將23年，帳面獲利約8350萬元或3.6倍。

市場消息指出，由投資者持有的旺角長沙街MK Stay酒店，總樓面約2.61萬方呎，提供101個房間，市場消息稱，以約1.88億元易手，呎價約7200元，每間房間價值約186萬元。翻查資料，業主早於2022年7月起放售，當時市值約4億元，若以現成交價計，售價較逾兩年前，低逾2.1億元或53%。

旺角MK Stay酒店1.88億易手

此外，已故「小巴大王」馬亞木的家族成員持有的中環中心的部分樓面，委託中原（工商舖）放售45樓及27樓部分樓面；中原（工商舖）寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，是次放售涉及13個單位，面積約1842至9565方呎，市值約11.96億元。業主會先推出8個單位，平均呎價約2.18萬元起。

「小巴大王」家族放售中環中心單位

13個單位市值12億

中環中心原由長實（1113）持有，於2017年底以402億元售出75%業權予以本地投資者，以出售總樓面約122萬方呎計，呎價約3.3萬元。

另世邦魏理仕表示，尖沙嘴星光行5樓506至512室，面積約5991方呎，由接管人推出、以私人協商形式按現狀交吉出售，意向價7080萬元、呎價約1.18萬元。物業原由內地背景人士於2022年12月以6480萬元購入，現放售價較當時高出600萬元或9%。

[香港地產]