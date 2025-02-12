明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

內地背景業主2200萬沽柏傲山3房 料蝕四成

【明報專訊】北角將有全新樓盤開售之際，鄰區天后柏傲山錄蝕讓個案。資料顯示，柏傲山第2座中層單位，實用1136方呎3房1套連士多房等間隔，以2200萬元易手、實呎19,366元，預料為屋苑3年來呎價首次跌穿2萬元；原業主2014年以約2974.4萬元一手購入，曾加按及抵押單位，帳面蝕約逾774萬元或26%，原業主英文姓名採普通話拼音，當年須繳15%「辣稅」，連稅項、雜費及發展商優惠，料實蝕約1315萬元或44%。

羅康瑞兒子6500萬購華景園3房

另資料顯示，瑞安房地產（0272）主席羅康瑞兒子羅俊誠，早前以6500萬元透過國海有限公司名義，購入淺水灣華景園第1座中層A室，實用2482方呎3房3套連書房等間隔、實呎26,189元；原業主2011年7500萬元購入，帳面蝕1000萬元或13%，連使費有可能實蝕約1460萬元或19%。

此外，荃灣半新盤映日灣連天台特色戶，實用1216方呎、另連平台及天台，3房1套連多用途室間隔，以2258萬元易手、實呎18,569元；原業主2019年以3058.5萬元一手購入，帳面蝕逾800萬元或26%，而買家當年入市須繳付15%「辣稅」，連雜費有可能實蝕約1280萬元或42%，料為屋苑最大蝕讓個案。

影岸‧紅4房1898萬沽 18年升值56%

另一方面，中原高級區域營業經理王鎮宇表示，東涌影岸‧紅B座高層C室，實用1562方呎4房雙套間隔、享機場海景，為屋苑較少有放盤的大單位，以1898萬元易手、實呎12,151元；可留意的是，單位對上4層之同類C室，於2015年曾以1999.8萬元易手，意味是次成交價，較同類單位10年前做價，低逾101萬元或5%。上述新成交單位原業主，於2007年以1218萬元一手購入，持貨18年，帳面仍賺680萬元或56%。

[香港地產]

相關字詞﹕影岸‧紅 映日灣 華景園 柏傲山

上 / 下一篇新聞

皇都超購28倍 周六首輪賣168伙 折實均呎18941元 買家最多可購9伙
皇都超購28倍 周六首輪賣168伙 折實均呎18941元 買家最多可購9伙
鄭家純妻1486萬購皇都兩伙1房特色戶
鄭家純妻1486萬購皇都兩伙1房特色戶
嘉里朗天峰最快今開價
嘉里朗天峰最快今開價
永倫逾億售北角國賓大廈兩層樓面
永倫逾億售北角國賓大廈兩層樓面
紀惠3.8億放售赤柱屋地
紀惠3.8億放售赤柱屋地
利嘉閣：百元印花稅物業應調升至500萬樓
利嘉閣：百元印花稅物業應調升至500萬樓
寧德申港上市 據報至少集資390億 或成最大IPO 美銀中金中信建投國際摩通為保薦人
寧德申港上市 據報至少集資390億 或成最大IPO 美銀中金中信建投國際摩通為保薦人
David Tepper上季增持中國股票ETF
David Tepper上季增持中國股票ETF
恒指跌227點 終止3日升勢
恒指跌227點 終止3日升勢
券商看好比亞迪高階智駕售價降
券商看好比亞迪高階智駕售價降
稅項開支等大增 中芯上季少賺近四成
稅項開支等大增 中芯上季少賺近四成
比優下周二轉主板 新GEM轉板機制首例
比優下周二轉主板 新GEM轉板機制首例
獲深鐵注資28億 萬科境內債價彈 AH股先升後跌 摩通稱違約風險仍在
獲深鐵注資28億 萬科境內債價彈 AH股先升後跌 摩通稱違約風險仍在
大摩：今年內房一手成交料跌逾一成
大摩：今年內房一手成交料跌逾一成
內地上月汽車零售跌12％ 生產量反升
內地上月汽車零售跌12％ 生產量反升
首爾法院裁定匯豐非法沽空不成立
首爾法院裁定匯豐非法沽空不成立
內地9部門倡設銀髮列車 滿足旅遊需求
內地9部門倡設銀髮列車 滿足旅遊需求
京東攻外賣市場
京東攻外賣市場
長江生命科技首現公眾持股量不足
長江生命科技首現公眾持股量不足
鮑威爾重申毋須急於減息 美10年期國債孳息率升穿4.54厘
鮑威爾重申毋須急於減息 美10年期國債孳息率升穿4.54厘
開雲季收跌12% 表現勝預期
開雲季收跌12% 表現勝預期
軟銀擬「高槓桿項目融資模式」拓星際之門
軟銀擬「高槓桿項目融資模式」拓星際之門
楊智佳：恒指「烏雲蓋頂」 短線或見頂回落
楊智佳：恒指「烏雲蓋頂」 短線或見頂回落
港元定存中銀香港7日年息8厘
港元定存中銀香港7日年息8厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
姜靜：商品貨幣 澳元看高一線
姜靜：商品貨幣 澳元看高一線
技術取勝：新東方支持位上移至37元
技術取勝：新東方支持位上移至37元
現身杭州總部 馬雲向員工拜年
現身杭州總部 馬雲向員工拜年
劉思明：低空經濟受國策支持 有望成下一投資機會
劉思明：低空經濟受國策支持 有望成下一投資機會
周顯：打散工已成風氣
周顯：打散工已成風氣
湯文亮：不為人知的財政儲備
湯文亮：不為人知的財政儲備
尚岸主攻大戶 享屯門壯闊海景
尚岸主攻大戶 享屯門壯闊海景
牛潭尾洋房項目 最大料6000呎
牛潭尾洋房項目 最大料6000呎
基金特區：安本：印度增長故事未完 近期調整提供買入機會
基金特區：安本：印度增長故事未完 近期調整提供買入機會