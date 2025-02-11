富臨楊維7億放售大圍工廈 較12年前購入價高四成

世邦魏理仕表示，橙色空間為樓高9層之工廈，總面積約236,148方呎，意向價約7億元，較2013年購入價4.98億元高約2.02億元或約四成。事實上，楊維近月放售多個物業，早前就以2700萬元不連車位售出君臨天下3座低層F室，實用面積1051方呎，3房1套間隔，實呎25,690元，楊維等於2010年以2041萬元連車位購入，現未計車位，帳面賺659萬元或32%。

永倫4.5億放售力寶中心銀行舖

另第一太平戴維斯指出，「收租王」永倫集團持有的金鐘力寶中心1樓4號舖、閣樓1層1號單位及閣樓2層部分，總面積約28,712方呎，現以公開邀約形式出售，截止日期為3月18日，意向價約4.5億元。

資料顯示，上述物業由永倫於2017年以「買殼」購入，當時有指作價約7億元，即現時永倫意向價較8年前購入價低2.5億元或36%。物業現由中信銀行（國際）以月租約150萬元租用，以意向價4.5億元計，租金回報約4厘。

怡安主席及相關人士近月頻入市工廈

此外，有「寶石王子」之稱的珠寶商人、怡安集團主席黃達華及相關人士，近月先後入市工廈項目，其中紅磡恒豐工業大廈1期1樓A1室，面積約7025方呎，上月以1700萬元由時時服務（8181）售出，呎價2420元，買家以怡安（集團）登記。

另紅磡富高工業中心A座5樓7室，面積2822方呎，成交價1050萬元，呎價3721元，買家為Arising Sun Holdings Limited，公司董事包括黃達華等，原業主於2006年491萬元購入，現帳面獲利559萬元或1.1倍。怡安集團去年中曾以1.8億元購入上環德輔道中166至168號「E168」全幢商廈，連同今年購入的兩個工廈物業，共涉約2.075億元。