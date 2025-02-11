皇都3日收逾3600票 最快周末首輪開售

近半入票者來自內地

何家欣指出，有60%入票入士來自港島區，其餘為九龍及新界客戶，而整體本地及內地客比例各佔約一半，當中內地買家有來自上海、廣州及重慶等，亦有來自新加坡及其他海外國際買家。她又透露，繼渣打及工銀亞洲為樓盤提供按揭服務後，恒生銀行最近亦加入為項目買家提供按揭服務，其他銀行將稍後一次過公布。

皇都自上月起招標推售大單位後累售14伙，共套現近5.5億元，平均售價近4000萬元，平均呎價逾3.43萬元，最新標售32樓B2室 ，實用面積1246方呎4房1套連儲物室間隔，成交價4554.57萬元、實呎36,554元，亦象徵項目的標準4房戶已悉數沽清。發展商最新推出項目唯一一伙特色戶、35樓A1室的頂層連天台大宅，屬實用面積1522方呎，4房兩套連儲物室間隔，連934方呎天台，將於周五起招標，本月底截標。

另外鄰區炮台山、由宏安地產（1243）發展的101 KINGS ROAD，最新透過招標售出21樓A室，屬實用面積549方呎3房單位，以1584萬元、實呎28,852元成交；項目本月至今暫售出3伙，吸金約4058萬元。